Gasberaad: 'Afspraken doen onvoldoende recht aan wat Groningers nodig hebben'

Het Groninger Gasberaad liet samen met de Groninger Bodem Beweging eerder al weten niet achter het akkoord tussen het Rijk en de regio te staan. Nu volgt een uitgebreidere uitleg over dat standpunt.

Het systeem is failliet

Het belangrijkste argument is volgens het Gasberaad dat er niets wordt gedaan aan het systeem met een scheiding tussen de schadeafhandeling en versterking en de vele versterkingsregimes, loketten en regelingen.

'Het systeem dat in de afgelopen jaren is gebouwd is in onze ogen failliet', zegt Susan Top van het Gasberaad. 'Bewoners worden gek van de bureaucratie, uitvoeringsinstanties krijgen geen grip op planningen, proceskosten blijven stijgen en problemen worden administratief afgehandeld in plaats van opgelost.

In de praktijk verzanden de plannen keer op keer in verstikkende verantwoordingsregels, nieuwe protocollen, adviescommissies of regelingen Susan Top - Groninger Gasberaad

Zij had liever een echte crisisaanpak gezien, waar ook door het Staatstoezicht op de Mijnen op aan wordt gedrongen. Top: 'Een crisisaanpak betekent per definitie iets anders doen dan wat je altijd gewend bent te doen.'

Goede bedoelingen op papier

Het probleem zit volgens het Gasberaad niet in de plannen, maar bij de uitvoering. 'Aan goede bedoelingen op papier geen gebrek', aldus Top.

'Maar in de praktijk verzanden de plannen keer op keer in verstikkende verantwoordingsregels, nieuwe protocollen, adviescommissies of regelingen en komt er niks écht van de grond. Dat het nieuwe akkoord hier geen antwoord op heeft, maakt het voor ons ongeloofwaardig.'

Gasberaad-voorzitter Susan Top (Foto: Remko de Waal/ANP)

Verdwijnt er weer geld in het systeem?

Het Gasberaad is dan ook bang dat er een aanzienlijk deel van de anderhalf miljard euro verdwijnt in het systeem van deskundigen, adviezen, commissies, regelingen en protocollen. En dus niet bij de bewoner terechtkomt.

'Onze teleurstelling was groot toen bleek dat er bij de partijen van het bestuursakkoord géén ambitie of intentie was om juist deze elementen aan te pakken. Van anderhalf miljard euro kunnen onbedoeld ook veel kastjes en muren gebouwd worden.'

Hoe dan wel

De vraag is dan ook hoe het dan wel had gemoeten volgens het Gasberaad. Top: 'Onze inzet was een brede ambitie om Groningen en de Groningers in het gaswinningsgebied over de hele linie anders te benaderen. Niet afwachtend, maar proactief. Wij komen naar ú toe. Niet vanuit wantrouwen, maar vanuit vertrouwen. Niet om uit te leggen, maar om te luisteren.'

Wat nodig is voor de oplossing van de problemen van bewoners is een aanpak die integraal, inclusief en individueel is Susan Top - Groninger Gasberaad

'Wat nodig is voor de oplossing van de problemen van bewoners is een aanpak die integraal, inclusief en individueel is. Al die drie elementen passen niet in het huidige systeem.' Integraal betekent voor het Gasberaad één loket voor schadeafhandeling, versterking en alles daar tussenin. Inclusief is dat iedereen recht heeft op veilig wonen in een schadevrij huis. Individueel vraagt maatwerk voor de bewoners.

Zonder brief geen duidelijkheid

De afspraken tussen de ministeries en de provincie en gemeenten moet zorgen voor duidelijkheid bij bewoners. Top ziet die duidelijkheid nog niet. 'Het was pas echt sterk geweest wanneer vandaag iedereen een brief had gekregen met uitleg over wat het voor hem of haar betekent. Nu weet helaas niemand wat het voor hen inhoudt.'

