Expeditie 1,5 meter: de bolchrysanten van Bert en Tammo

Het kan je niet bijna ontgaan zijn als je onlangs op de Bosweg tussen Loppersum en Eenum hebt gereden, gefietst of gewandeld. Langs die weg staan de bolchrysanten van Bert en Tammo volop in bloei. Het zijn er zestig en de mannen zijn er maar wat trots op.

De bloemkool staat net op tafel, dus Leonie stapt op het juiste moment binnen. Maar eigenlijk had Bert liever gehad dat ze wat later was, want nu staan de bolchrysanten net een beetje in de schaduw. Cameraman Jan moet van Bert wat stappen naar achteren doen om de bloemen nog mooier in beeld te krijgen. Het kan niet missen: hij is trots en zijn trots moet zo goed mogelijk in beeld.

Ook in Expeditie Grunnen:

- 'Zeker 20.000' zwarte gaten gedicht met tegeltjes

- Een drive-in voor de dertigste verjaardag van Hendrik

- Een Engelsman en Fries voor de liefde in Grunnen

