Warming-up: Feyenoord - FC Groningen

Jørgen Strand Larsen scoorde in de laatste twee wedstrijden drie doelpunten voor FC Groningen. De man in vorm krijgt desondanks rust tegen de Rotterdammers vanmiddag. ‘Het lichaam van Strand Larsen heeft steeds langer tijd nodig om volledig te herstellen’, legt FC Groningen-trainer Danny Buijs zijn keuze uit.

Toen de Noor in september aansloot bij FC Groningen had hij er met Sarpsborg 08 al zestien wedstrijden op zitten in de Noorse Eliteserien. Door de topscorer van FC Groningen nu zo’n elf dagen vrijaf te geven, hoopt de technische staf van FC Groningen dat hij in ieder geval tot aan de winterstop door kan knallen en topfit blijft. Zijn plek in de punt van de aanval zal vermoedelijk opgevuld worden door Remco Balk.

De vorm: FC Groningen

Het gaat momenteel uitstekend met FC Groningen. De formatie van Danny Buijs stond voorafgaand aan de huidige speelronde op de zevende plaats in de eredivisie met dertien punten uit zeven wedstrijden. Het is tevens de beste competitiestart sinds tien jaar.

De afgelopen weken is het spel van FC Groningen alleraardigst en leuk om te zien. Met Patrick Joosten en Alessio da Cruz op de flanken worden er kansen gecreëerd, doelpunten gemaakt en punten gepakt. Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor de man die vanmiddag in de punt van de aanval ontbreekt.

De vorm: Feyenoord

Feyenoord is het weekend goed ingegaan na een uitstekende wedstrijd in de poulefase van de Europa League. In De Kuip werd donderdag met 3-1 van de Russische koploper CSKA Moskou gewonnen door doelpunten van Ridgeciano Haps, Orkun Kökçü en Lutsharel Geertruida.

Kökçü speelde tussen 2011 en 2014 in de jeugd van FC Groningen, waarna Feyenoord hem overnam. De Rotterdammers vinden zichzelf terug op de vijfde plaats in de eredivisie met vijftien punten uit zeven wedstrijden. Twee punten meer dan FC Groningen dus. Afgelopen weekend won Feyenoord ternauwernood bij FC Emmen door een goal diep in de blessuretijd (3-2).

Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil tegen de Rotterdammers gebruikmaken van de ruimte achter de verdediging van Feyenoord. Mocht Balk in de punt van de aanval staan, dan moeten er voor hem mogelijkheden ontstaan. De ‘Zlatan van Zuidhorn’ is snel, doelgericht en onvoorspelbaar voor verdedigers. Zolang hij niet te veel duels voorin hoeft uit te vechten, kan hij een dodelijk wapen voor de ploeg van Danny Buijs zijn.

Daar ligt echter ook direct een gevaar, want Strand Larsen fungeerde de laatste weken veelvuldig als aanspeelpunt. Er zal door het ontbreken van de topscorer anders gespeeld moeten worden om gevaarlijk te worden. Het kan daarom ook nog een optie zijn om met Da Cruz in de punt van de aanval te starten, aangezien hij een stuk sterker aan de bal is.

Historie

FC Groningen en Feyenoord speelden veertig keer eerder een eredivisiewedstrijd tegen elkaar in Rotterdam. 28 keer won Feyenoord, negen keer werd het gelijk en drie keer won FC Groningen. De laatste overwinning van de Trots van het Noorden werd behaald in 2007. Het werd toen maar liefst 0-4.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Feyenoord - FC Groningen begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen:

Arjen Robben is geblesseerd en Jørgen Strand Larsen krijgt rust.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Matusiwa, Van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Da Cruz en Balk.