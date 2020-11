Chinezen buigen voor ‘Chop Kall’ (Joop Gall) na historische winst

‘Het gaat hartstikke goed hier’, laat Gall direct weten. ‘Na het COVID-in-Wuhan-tijdperk zijn er natuurlijk allerlei toernooien uitgesteld. In augustus hebben we het eerste toernooi weer gespeeld en dat hebben we ook gewonnen, maar dat was niet het officiële kampioenschap van China. Het was wel een sterk bezet toernooi. Zeg maar een soort Eurovoetbal voor spelers onder de achttien jaar.’

‘We speelden ze van de mat’

‘Je hebt hier een hoop eer van je werk, want hier lopen ze behoorlijk achter op tactisch front en ook qua techniek. Het spel is bijvoorbeeld te traag. Het voordeel was dat we na de COVID-uitbraak in Wuhan geen wedstrijden konden spelen, dus toen heb ik heel veel aandacht besteed aan dit soort aspecten en de ploeg ging met sprongen vooruit. Dus in bijna elke oefenwedstrijd, die we daarna afwerkten, speelden we de tegenstander helemaal van de mat.’

‘Ook was er het officiële kampioenschap van China, dat twaalf dagen duurde, in een andere provincie. En dat hebben we óók gewonnen. Het goede van ‘Djong Djo’.. Kijk, je schrijft het als Zhengzhou en je spreekt het uit als ‘Djong Djo’, legt Gall tussendoor nog eens uit. ‘Het knappe is, de nummers één, twee en drie zijn alle drie Highschools vanuit Zhengzhou, dus het is een heel sterke voetbalstad.’

‘Laowài’

‘Ik heb na die toernooiwinst behoorlijk wat reacties gehad. Je ziet ook dat de Chinese media er flink mee aan de haal zijn gegaan. Normaal gesproken, als ik door mijn appartementencomplex loop, weet niemand wie ik ben of wat ik doe. Ik ben een ‘laowài’, een buitenlander in het Chinees, en dan denken ze: die zal wel leraar zijn. Want 95 procent van alle buitenlanders hier, is docent Engels. Maar nu weten ze in één keer wie ik ben.’

Ouders van mijn spelers staan gelijk voor me op, maken de stoel schoon en ze brengen me water Joop Gall

‘Toen ik na de winst thuis kwam, groette iedereen mij en ze waren dolenthousiast over het winnen van het toernooi. Dat is de afgelopen dagen zo door blijven gaan, inclusief televisiestations die bij de training aanwezig waren. Het geeft zó veel aanzien en respect voor de school, dat iedereen apetrots is. Ik heb van mijn vertaler begrepen dat we nog behoorlijk gehuldigd worden in de stad.’

Joop Gall met één van de prijzen die hij in China wist te veroveren (Foto: Eigen foto)

‘Bijna gênant om te zien’

‘Er wordt hier nu ook een toernooi gespeeld, waar ik even ben gaan kijken. Daar zitten dus ouders van mijn spelers, en die staan gelijk voor je op, maken de stoel schoon en ze brengen je water. Voor die ouders is het zo ongelofelijk belangrijk, want de spelers hebben dusdanig veel punten gekregen dat ze zich direct kunnen aanmelden bij de beste universiteiten van China. Dus ze verafgoden me bijna. Ik vond het bijna gênant om te zien.’

‘Ik heb daarnaast dagenlang de media te woord moeten staan. Er is veel aandacht aan onze toernooiwinst besteed in de provincie, en dan heb je het al over tientallen miljoenen (96 miljoen, red.) mensen, dus dat is ook niet weinig. Alleen al deze stad telt elf miljoen inwoners. Met wie ik allemaal spreek? Daar heb ik soms helemaal geen weet van. En via mijn vertaler begreep ik dat er ook nog een landelijk televisiestation aanwezig was.’

Joop Gall op een culturele trip (Foto: Eigen foto)

‘Ze buigen voor me’

‘Ik kan nog niet zo goed inschatten hoe bekend ik hier nu ben', gaat Gall verder. 'Ik merk wel dat ze me hier in de stad al gaan herkennen. Ze zien nu wel: hé, dat is de trainer die kampioen is geworden van China en die werkt in onze stad. Ze staren eerst en als ze me herkennen, zijn ze heel erg respectvol en buigen ze voor me. Dan zeggen ze dat ze heel blij zijn dat we dit gepresteerd hebben. Dit gebeurt regelmatig.’

‘Bijvoorbeeld in het winkeltje op de compound. Dan laten ze hun mobiele telefoon zien met artikelen waarin mijn hoofd staat en vragen ze: 'hoe spreek je jouw naam uit?' Ze zijn heel erg enthousiast en proberen mijn naam dan zo goed mogelijk uit te spreken. Ze zeggen: Chop Kall.’

Joop Gall (midden) op culturele trip (Foto: Eigen foto)

‘Ik heb wel eens iemand keuken genoemd’

Zelf probeert Gall op zijn beurt Chinees te leren. ‘Ik ken nu vooral voetbalgerelateerde coachings-woorden in het Chinees, maar het moet nog wel zwaar verbeterd worden. Woorden kunnen identiek zijn, maar als je ze een iets andere klank geeft, heeft het een andere betekenis. Dat is levensgevaarlijk. Ze kunnen het wel hebben, als je een foutje maakt, want ze waarderen het enorm dat je de moeite neemt om de taal te leren. Ik heb wel eens iemands naam genoemd, en toen zei ik eigenlijk keuken.’

Als ik hier een andere kans kan krijgen waarvan ik denk dat het mij verder brengt in China, ga ik dat gewoon doen Joop Gall

Ook is het dagelijkse leven voor Gall uitzonderlijk goed met betrekking tot het coronavirus. ‘We krioelen hier over elkaar heen. De kroegen, restaurants, pretparken, alles zit hier bomvol. Historische culturele dorpen puilen uit van mensen en er komt geen besmetting bij, dus ik leef als voor het coronatijdperk. Er zijn geen maatregelen, er hoeft geen anderhalve meter afstand worden gehouden, helemaal niks.’

Geen aanbiedingen na winst

Gall heeft na de toernooiwinst nog geen aanbiedingen ontvangen van andere clubs. ‘Dat is nog een beetje te vroeg, maar dit zal zeker de wenkbrauwen doen fronsen bij een hoop clubs, want mijn Highschool heeft dit nog nooit gewonnen. Dus als ze daar een buitenlandse trainer zien staan, die ook professioneel trainer is, en met mijn cv, dan denken ze wel dat ik daar mijn bijdrage aan heb geleverd natuurlijk. Want ze hebben voor mij ook trainers gehad, die mijn prestaties niet konden bewerkstelligen.’

‘Eerder heb ik wel een club afgezegd in de Chinese eerste divisie. Waarom? Enerzijds omdat de competitie door corona maar drie maanden zou duren en anderzijds omdat ze nog niet wisten wanneer de competitie zou beginnen. Dan ga ik mijn huidige klus, waarbij ik een jaarcontract heb, daar niet voor opgeven. Ik vond het veel te onzeker.'

‘Nee, als ik hier een andere kans kan krijgen waarvan ik denk dat het mij verder brengt in China, en dat is de eerste divisie? Dan ga ik dat gewoon doen. Ik zit dus niet alleen maar op een Super League-club te wachten.’

Joop Gall in de Chinese natuur (Foto: Eigen foto)

Terug naar Nederland?

‘Ik heb het hier wel ongelooflijk naar mijn zin, maar als er een Nederlandse club komt, valt er te praten', blikt Gall vooruit op de toekomst die hem te wachten staat. 'Kijk, ik mis mijn familie wel, want ik kan niet reizen. Ik probeer nu ook een ticket te krijgen voor de kerstdagen, maar de dreiging dat het luchtruim gesloten wordt, is er ook nog steeds.’

Natuurlijk heeft het weleens tot tranen geleid dat ik mijn familie zo mis Joop Gall

‘Ik wil ze niet ongerust maken, maar natuurlijk heeft het weleens tot tranen geleid dat ik mijn familie zo mis. Twee van mijn kinderen zijn vader en moeder geworden. Ik ben dus twee keer opa geworden en ik heb mijn kleinkinderen nog niet eens gezien. Als mijn dochter, naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, dan balend op Facebook zet dat ik weer niet naar huis kan komen, is dat natuurlijk wel heel pittig. Af en toe neem ik dan even een moment voor mijzelf.’

‘Buiten die emotie heb ik het ongelofelijk naar mijn zin hier. Ik leef en woon hier normaal, er zijn geen restricties. Ik heb ongelofelijk veel eer van mijn werk en dan werk je met heel veel plezier, dus dat ga je niet zo snel veranderen. Maar komt er wat leuks op mijn pad, dan valt daar natuurlijk over te praten’, aldus Gall.

