Podcast Credo aflevering 21: Ede's vraag over vreemdgaan met de vriendin van je beste vriend

Eckhardt speelde regelmatig samen met Ede en begeleidde hem ook diverse malen bij optredens. Maar de meeste herinneringen heeft de muziekman over de gewone ontmoetingen met de troubadour. Daarin werd nauwelijks over muziek gesproken.

Goed glas bier

'De echte muzikanten die praten niet altijd over muziek' , meent Eckhardt. Deze vaak diepgaande gesprekken werden bijna altijd gevoerd onder het genot van een goed glas bier.

'Koos (Hindriks van het Sneeuwbaltrio -red) en ik waren een keer bij Ede thuis en we kregen het over vreemdgaan. Ede stelde toen de vraag of je het ook zou doen met de vrouw van je beste vriend. Ik zei nee en Koos zei ja. en toen werden we Alfa- en Betaneuker genoemd'.

Op zich klinkt het vrij plat maar Eckhardt ziet er nu nog Ede's filosofische gedachte in over de waarde van echte vriendschap. 'Hij zei het in de deuropening toen we weggingen. Dat zijn dingen die ik me altijd zal blijven herinneren'.

Hannen in buuts

Muzikale duizendpoot Eckhardt heeft behalve zijn vriendschap ook de muziek van Ede hoog zitten. Een favoriet wil hij eigenlijk niet noemen, omdat het afbreuk doet aan de rest van de muziek van Staal. 'Maar als ik toch moet kiezen dan kies ik Mien Hogelaand. Zoals hij dat beschreven heeft en zoals het klinkt dan zie ik het ook voor me....'

Intussen pakt hij een foto van de gezamenlijke Bartje op het Peerd van Ome Loeks-tour van Radio Noord en Radio Drenthe, waarop hij samen met Ede en vaste begeleider Henk Bemboom op het podium staat. Ede met zijn muziekstandaard in spijkerbroek, jasje en 'hannen in buuts'.

'Zo was e ook. Hij pretendeerde ook niet meer' .

Aldus een van de vele verhalen van Jur Eckhardt in de nieuwe aflevering van Credo.

