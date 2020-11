Poldervaart: 'We hebben het op details laten liggen'

'Het gaat om details, we hebben twee dode spelsituaties tegen gehad en daar reageren we niet goed op. In de eerste helft werd hun goal nog afgekeurd. Vlak na rust krijgen we wel een doelpunt tegen. We begonnen goed met de omhaal van Balk en vlak na rust een schot van El Messaoudi net voorlangs. Dan moet je het ook afmaken. Conclusie: we verliezen het op details.'

Debuut Joël van Kaam

In de 66e minuut van de wedstrijd maakte Joël van Kaam zijn debuut namens FC Groningen. Hij stond in De Kuip vanaf dat moment samen met zijn broer Daniël op het veld. 'Het is een heel mooi moment om je debuut te maken, ook tegen Feyenoord een grote club. Ik was niet echt gespannen, was gewoon blij dat mijn naam werd geroepen om in te vallen. Ik wou mezelf laten zien, kwam erin als tweede spits en wou met mijn snelheid voor gevaar zorgen. Jammer van het resultaat, maar ik ben trots dat ik na zes jaar in de jeugdopleiding mocht debuteren.'

Enorm zuur

Doelman Sergio Padt kreeg relatief weinig te doen in De Kuip, maar moest toch met een 2-0 nederlaag van het veld. 'Ik had het gevoel dat hier meer te halen viel. Uiteindelijk sta je met nul punten en dat is enorm zuur. Bij de eerste tegengoal staan we in ondertal en zijn we niet op de afspraak. Enorm zonde, op deze kleine details worden dit soort duels beslist.'

