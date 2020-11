Gedeeltelijke lockdown zorgt voor run op puzzels en bordspellen

Bij speciaalwinkel Wirwar in de stad kunnen ze meepraten over de run op puzzels en bordspellen. Regelmatig staat er een rij mensen te wachten voor de winkel.

Niet optimaal profiteren

'We kunnen eigenlijk niet optimaal profiteren van de drukte', zegt mede-eigenaar Eelco Hoetjes van Wirwar. 'We mogen zes mensen in de winkel hebben. En dan staan er buiten twee mensen te wachten. En ja de derde, die loopt dan door. Dat snap ik ook wel...'

Om de klanten tegemoet te komen zijn de openingstijden verruimd en er is een balie gemaakt op de plek van de voordeur. 'Mensen die precies weten wat ze willen, kunnen we op die manier snel van dienst zijn. Dat werkt best wel', zegt Koetjes.

Een moeder en dochter kopen het bordspel 'Ghost' voor een vriendinnetje. Ze hebben dat inderdaad gedaan met de coronamaatregelen in het achterhoofd. 'Het is nu nog mooi weer dus dan kan je ook nog buiten spelen, maar het wordt weer anders en dan kan je binnen weer leuke dingen doen.'

'We spelen online'

Buiten staan twee klanten te wachten voor dat ze naar binnen mogen. Ze komen voor een handboek van het spel 'Dungeons and Dragons'. Een rollenspel dat je met een grotere groep mensen moet spelen, maar dat kan volgens de twee ook prima in coronatijd.

'We zaten eerst met zes spelers in een kleine ruimte maar dat kan niet meer. Dus nu spelen we online. En dat kan heel goed.'

Naast puzzels worden vooral veel spellen verkocht die je met zijn tweeën kan spelen zegt Koetjes. 'Spellen die je met meer mensen kan spelen, zoals Triviant, gaat allemaal minder. Maar spellen zoals Qwixx en Patchwork, die kan je leuk met zijn tweeën spelen, gaan juist weer harder.'

Ondanks de drukte in zijn zaak hoeft Koetjes amper nee te verkopen aan zijn klanten. 'We hebben wel van heel veel fabrikanten voorraadwaarschuwingen gekregen dus ons magazijn zit nu helemaal propvol. 'Fingers crossed' dat we het einde van het jaar gaan halen, zegt Koetjes.

