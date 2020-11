Expeditie 1,5 meter: Het is 60 centimeter lang en zacht

'Mijn dochter die had altijd van die kleine konijntjes en daar was ik helemaal klaar mee', vertelt Angelique van der Wiel uit Zoukamp. In haar handen houdt ze een Duitse reus vast. Een Duitse reus kan nog groter worden dan een Vlaamse reus.

'Ik wilde het grootste konijn dat er is', vertelt van der Wiel. Leonie wilde het enorme konijn natuurlijk wel even vasthouden. Of konijn Lucky een beetje houdt van knuffelen zie je in deze aflevering van Expeditie 1,5 meter.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Harener gymzaal brandt af

- Een opvanghuis voor kinderen met een beperking

- Een Prinsengrachtconcert in Winsum

- Politieman Hans neemt afscheid

- En nog veel meer...

