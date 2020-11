De buzzer in Kardinge is onverbiddelijk

Het is een hele toer om aan toegangsbewijzen voor de publieksuren te komen. De wekker wordt er zelfs voor gezet. Woensdagavond tegen middernacht opent trainer Paul de Haan zijn laptop om in het reserveringssysteem van Kardinge zijn aanvraag te doen. Hij kan voldoende tickets aanschaffen en zodoende melden de schaatsers zich om half tien bij het sportcentrum.

De warming up voor de training is op de parkeerplaats van Kardinge (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De trainer zelf is er zoals het hoort als eerste. 'We hebben een groep die het maximale uit zichzelf wil halen en dat doen we nu ook met de mogelijkheden die we hebben. En als dat betekent dat we op een ander uur trainen dan we normaal doen, dan is dat zo', zegt De Haan.

Strak protocol

Eenmaal binnen loodst de oud-wielrenner van De Stormvogels uit Veendam zijn schaatsers één voor één naar binnen. Alles gaat volgens strak protocol in Kardinge. De deur gaat pas open als de andere schaatsers buiten zijn. De Haan bedient zelf de toegangspoortjes. Zijn pupillen druppelen letterlijk binnen. Dertig sporters per uur is het maximum.

Paul de Haan loodst zijn schaatsers een voor een binnen in Kardinge (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Het beste eruit halen

Op een bankje trekt het team de schaatsen aan op anderhalve meter afstand. Dat geldt ook bij het betreden van het ijs. 'Het is mooi dat het nog kan en dan moet je de kans pakken en weer mooi trainen met z'n allen', vertelt schaatser Kevin Kuiper uit Nieuwolda. 'Het is natuurlijk wel anders dan normaal en je moet het doen met de faciliteiten die we nu hebben. Je moet jezelf blijven motiveren en het beste eruit halen', schetst hij de situatie.

De tijd op het ijs is kort. Bijna continu is er de blik op de digitale schermen waar de tijd aangegeven wordt aan weerszijden van de 400 meter baan. Korte sprints worden afgewisseld met drie of vier rondjes tempo schaatsen. De Haan rijdt in de meeste gevallen mee en geeft aanwijzingen: 'De hele beweging afmaken' en 'hou die knie zijwaarts'.

Paul de Haan haalt de geserveerde kaarten op bij de balie (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Fundament wordt sterker

Koos Dijkstra maakt de trainingsschema's voor de ploeg. Hij is de oudste schaatser van het team. Ondanks dat het moeilijke tijden zijn voor sporters, ziet hij ook positieve kanten van de manier waarop in de coronacrisis getraind wordt. 'De schaatsers moeten nu iets meer zelf doen. Achter de schermen doen wij meer. Ze kunnen nu laten zien wat ze waard zijn. In deze coronatijd bouwen we gewoon door. De fundering maken we sterker', stelt hij.

Buzzer

Om elf uur gaat de 'buzzer' in Kardinge. Het trainingsuur is om. De klok is onverbiddelijk. Een laatste, snelle trainingsronde lukt nog net. De Haan geeft sommige schaatsers nog wat feedback. De schaatsen gaan in de hoezen. Het uittrekken gebeurt op dezelfde bankjes. De omgekeerde weg naar de uitgang gaat weer één voor één. Een dringend advies is om binnen vijftien minuten weer buiten te zijn. De volgende groep schaatsers staat daar al te wachten. In de middag wacht er nog een fietstraining.

Zelfde tijd, zelfde plek

De Haan kijkt alvast vooruit naar de volgende schaatstraining. 'We gaan goed kijken wat we de komende dagen willen doen en welke dagen daarvoor nodig zijn. Waarschijnlijk staan we hier volgende week op dezelfde tijd en dezelfde plek weer.'

