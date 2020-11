Nagenieten voor familie Van Kaam: 'Trots, maar niet dansend door de kamer'

'Dat was een mooi moment, absoluut', blikt vader Michel op maandagochtend voor de microfoon van Radio Noord terug.

Vervanger voor Balk

De 20-jarige Daniël debuteerde twee seizoenen geleden al namens de FC en kwam in deze competitie tot nu toe in alle acht de wedstrijden in actie. Voor Joël (18) was het zondag een primeur. Hij kwam in de 66ste minuut als vervanger voor Remco Balk in het veld.

Vader Michel zag het thuis op de bank gebeuren. Samen met zijn vrouw en vader, die op bezoek was. 'We hadden het er zaterdagavond nog over, de kans was wel aanwezig. We wisten hoe er getraind was afgelopen week. Dat het ook uitkwam, was een heel mooi moment. Al gingen we niet dansend door de kamer.'

Niet direct in slaap

Beide zoons zitten nog een beetje slaperig na te genieten. 'Ik ben trots, zeker', vertelt Daniël. En Joël: 'Ik viel gisteravond niet direct in slaap, maar heb uiteindelijk wel kunnen slapen. Ik was ook wel aardig moe.'

De broers werden geboren in Appingedam, tegenwoordig woont de familie in Delfzijl.

Lees ook:

- FC Groningen delft onderspit in Rotterdam tegen Feyenoord