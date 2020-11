'Ik ben een beetje jaloers op China, waar je weer alles kan doen'

'Het is een reëel plan om mensen perspectief te bieden hoe je uit deze pandemie komt', zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG over een idee van werkgeversorganisatie VNO-NCW om Nederland met miljoenen coronatests van het slot te krijgen.

Wie positief is gaat tien dagen in quarantaine, wie negatief test mag eropuit om leuke dingen te doen. Dat is in een notendop het plan dat VNO-NCW zaterdag bekendmaakte.

Tweede en misschien derde golf

'We zitten nu in een tweede golf en ik verwacht dat er ook nog wel een derde komt. We moeten naar een situatie toe waarin we gewoon weer de dingen kunnen doen die we willen', stelt Niesters. 'Dat we weer naar een café kunnen, naar het restaurant of sportactiviteiten. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op China, waar je nu weer gewoon alles kan doen.'

De wereldwijde corona-uitbraak begon in China, maar na een periode van strikte lockdown is het dagelijks leven daar weer volledig op gang.

Testcapaciteit

Niesters heeft er vertrouwen in dat er binnenkort ook voldoende capaciteit is om al die testen - naar verwachting zo'n twee miljoen per week - ook echt te doen. Onder meer door opening van zogeheten XL-teststraten, waarvan eentje in MartiniPlaza in Groningen.

'We testen nu alleen mensen met symptomen, maar kunnen als we over de piek heen zijn ook asymptomatische mensen testen. Als je dan een soort bewijsje hebt dat je het virus niet hebt, kan je gewoon overal heen.'

Thuis testen?

Als je negatief test, wil dat overigens niet zeggen dat je vervolgens een aantal dagen later niet alsnog het coronavirus oploopt. Dus zou je je elke dag opnieuw moeten laten testen, als je eropuit wilt. 'Misschien kun je je over een aantal maanden wel zelf thuis laten testen', denkt Niesters.

Wanneer weer naar een restaurant?

'We zitten met zijn allen in deze crisis. We willen de zorg niet overbelasten, maar moeten ook zorgen dat de economie blijft draaien.'

Wanneer kunnen we weer naar een restaurant? 'Als ik hoopvol ben, zou ik zeggen voor de kerst. Maar in een aantal maanden moet het zeker wel gaan lukken. Ik hoop echt dat we er in de eerste maanden van 2021 klaar voor zijn.'

Lees ook:

- Plan werkgevers: Haal Nederland met miljoenen coronatests van het slot

- MartiniPlaza heeft vanaf maandag XL-coronateststraat voor snel en regulier testen

- Het laatste nieuws in ons coronablog