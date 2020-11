Harense Sportvereniging heeft 30.000 euro schade door verwoesting gymzaal

De club is gestart met een crowdfunding, omdat niet alles is gedekt door de verzekering. 'Er zijn ook al hartverwarmende acties opgezet om geld in te zamelen', zegt voorzitter Marjan van Ittersum.

'Een intrieste blik'

Twee dagen na de brand spelen de kinderen van de naastgelegen school op het plein naast de restanten van de gymzaal. Van Ittersum: 'Een intrieste blik, er is niks van over. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd.'

Marjan van Ittersum voor de verwoeste gymzaal (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Op het moment dat de brand uitbrak was onze c-selectie aan het turnen. Dit zijn meiden in de leeftijdscategorie 6 tot 11 jaar. Door kordaat optreden van onze trainster en een van onze bestuursleden zijn alle meiden op tijd naar buiten gegaan en al snel opgevangen door hun ouders.'

Vervanging gezocht

De Harense Sportvereniging maakte net als drie scholen gebruik van de gymzaal. De turnafdeling van de omnisportvereniging trainde er zo'n 22 uur per week, met in totaal zo'n honderd mensen. In samenspraak met de gemeente Groningen wordt gezocht naar een vervangende locatie, zodat er toch getraind kan worden.

'Het ziet ernaar uit dat er ruimte beschikbaar is. Voor het grootste gedeelte waarschijnlijk in een andere gymzaal in Haren.'

