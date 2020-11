Struikelblok zuidelijke ringweg: hele oppositie dreigt met afkeuring provinciebegroting

Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50 Plus stellen dat gedeputeerde Fleur Gräper in de openbaarheid geen duidelijkheid heeft gegeven over de tekorten bij de bouw van de zuidelijke ringweg.

Op losse schroeven

Gräper zei dat deze tekorten binnen het RSP-programma kunnen worden opgelost, het programma waar de trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33 richting Appingedam en de Duits-Nederlandse Wunderline-trein uit betaald zouden worden. Die projecten staan nu op losse schroeven.

De partijen vrezen dat eventuele nieuwe tegenvallers de financiële positie van de provincie kunnen raken. Het provinciebestuur heeft er in de begroting zelf geen paragraaf aan gewijd.

'Graper weigert openheid van zaken'

'Er staat geen letter in over de ernstige gevolgen van de kostenoverschrijding van de vertraging van de zuidelijke ringweg', schrijven de partijen in een verklaring. 'Gedeputeerde Fleur Gräper weigert openheid van zaken te geven.'

De hele oppositie die de begroting afkeurt, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt Leendert van der Laan/Partij voor het Noorden

Gräper stelde eerder dat ze dat in een besloten bijeenkomst wel heeft gedaan. De oppositie vindt dat niet voldoende. Op Groninger Belang na boycotten de oppositiepartijen deze besloten bijeenkomst in juli. Zij vonden en vinden dat Gräper in de openbaarheid moet uitleggen wat de tekorten zijn, om zo een helder beeld te geven.

Toenemend wantrouwen

Gräper zei in juli dat het 'eerder een kwestie van weken dan van maanden' is, maar sinds die bijeenkomst heeft de D66-bestuurder nog geen tekst en uitleg gegeven. Bovendien is het 'Akkoord op Hoofdlijnen' over de financiering van de ringweg niet omgezet in een definitieve vaststellingsovereenkomst met aannemerscombinatie Herepoort. Dat dit zo lang duurt, zorgt voor toenemend wantrouwen bij de voltallige oppositie.

'De oppositiepartijen kunnen daardoor geen goed beeld krijgen over de gevolgen van de financiële positie voor de provincie Groningen. Niet op korte termijn, maar ook niet op langere termijn.'

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk ligt onder vuur door de oppositie (Foto: Provincie Groningen)

Uniek signaal

Met dit drukmiddel hopen de partijen Gräper te bewegen binnenkort wél met openheid van zaken te komen. Statenlid Leendert van der Laan, sinds 2002 voor en achter de schermen actief bij de Partij voor het Noorden, zegt dat het een 'uniek signaal is'.

'De hele oppositie die de begroting afkeurt, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt.'

