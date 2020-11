Zorginstelling Roettes stuurt speciale CoronaCamper de weg op

In de drie noordelijke provincies rijdt vanaf maandag een speciale camper rond, die op locatie (commerciële) snelle coronatests afneemt. Het is een initiatief van zorginstelling Roettes uit Westerbroek.

De campers richten zich op bedrijven die hun personeel snel op hun werk willen testen. Die krijgen dan binnen dertig minuten uitslag. Bedrijven kunnen de campers online reserveren en dan worden de tests binnen 24 uur afgenomen.

Als de vraag groot is, komen er nog meer coronacampers op de weg. En dat zit er dik in, zegt eigenaar Lyane Woldhuis van Roettes: 'We hebben vooraf gepolst bij grote en kleine bedrijven in het noorden en die zijn erg enthousiast over deze mogelijkheid.'

Daklozen en armen

Met het geld dat met de commerciële tests verdiend wordt, wil de organisatie achter CoronaCamper gratis tests aanbieden aan daklozen en mensen die in armoede leven. Die hebben volgens de organisatie wel wat anders aan hun hoofd dan zich te laten testen. 'Dat is ook hoe we op dit idee gekomen zijn,' zegt Woldhuis: 'Wij werkten al met deze doelgroep en zien dat zij dit heel goed kunnen gebruiken,

'Drempels weg'

Daarom verbindt ook de Voedselbank Groningen zich aan dit project. 'Wij sluiten ons aan vanwege het ontbreken van focus op gezond gedrag als je in armoede leeft. Er is dan gewoon te weinig ruimte in denken en voor iets anders dan overleven', meent bestuursvoorzitter Monique Bueving van de Voedselbank.

Bueving ziet veel voordelen in de inzet van de speciale coronatestwagen. 'Een camper in de buurt, die toegankelijk is, anoniem en direct resultaat biedt, zonder dat je in hoeft te loggen met een Digi-app om de uitslag te horen, neemt al heel wat drempels weg. Hiermee bevorder je testbereidheid en daarmee het risico op besmettingen...'