De XL-coronateststraat in Groningen is geopend: zo ziet-ie eruit

De testlocatie in MartiniPlaza bestaat uit acht straten waar in totaal 120 mensen per uur getest kunnen worden op het coronavirus. Het testen vindt de komende tijd dagelijks plaats tussen zeven uur 's morgens en elf uur 's avonds. Vijf teststraten zijn zo ingericht dat mensen er met de auto doorheen kunnen, de andere drie zijn voor fietsers en voetgangers.

Eerste week vooral om ervaring op te doen

'Het is nog niet zo druk, deze week gebruiken we vooral om ervaring op te doen met het grootschalig inzetten van sneltesten. Daarom nemen we voor iedereen die langskomt wat meer tijd', zegt Jos Rietveld van de GGD.

'Het is best wel spannend, twee weken geleden werd ons gevraagd of we in Groningen ook een XL-testlocatie wilden openen. We hebben ons even achter het hoofd gekrabd: gaan we dat doen? We zitten in de regio met de minste besmettingen van Nederland, dat is het goede nieuws. Qua capaciteit is het nu niet per se nodig, maar op het moment dat het wél nodig is kunnen mensen hier direct terecht. Zodat we niet meer in een situatie als afgelopen zomer terechtkomen en mensen twee, drie dagen moeten wachten.'

Hulp van Defensie

52 militairen van Defensie helpen mee bij het opstarten van de teststraat. 'We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren in deze moeilijke tijd', zegt kolonel Paul van der Touw.

Verdubbeling van de testcapaciteit

Met de uitbreiding van het aantal locaties wil de overheid de huidige testcapaciteit vergroten. Bij de XL-teststraten kunnen tussen de drieduizend en twaalfduizend testen per dag afgenomen worden. Bij de acht locaties samen gaat het dagelijks om ruim honderdduizend tests. Dit is een verdubbeling van de huidige capaciteit.

Een afspraak maken voor een test gaat nog altijd via de telefoonlijn van de GGD (0900-1202) of online via coronatest.nl. Alleen als je klachten hebt die passen bij corona kun je een testafspraak maken.

Bestaande locaties in Friesland en Drenthe uitgebreid

Naast de extra grote testlocatie in MartiniPlaza komen de overige zeven XL-teststraten in Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Arnhem/Nijmegen en in Eindhoven. De L-locaties zijn gepland in de regio's IJssellanden, Twente, Zuid-Limburg en West-Brabant.

