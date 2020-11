Parkeergarage zakt 10 centimeter: 'Eigenlijk zweeft hij nu'

En dat is niet de bedoeling, weet ook Boudewijn Nols van Q-Park, de eigenaar van de garage. Hij is verantwoordelijk voor het vastgoed van het bedrijf.

Al bij bouw duidelijk dat garage verlaagd moest worden

'Al bij de bouw van de parkeergarage in 1999 wisten we dat die op een gegeven moment verlaagd moest worden', legt Nols uit. De garage staat namelijk op potklei, en spul dat heeft de neiging om uit te zetten.

Gemeente wil af van auto's op Ossenmarkt

Terug naar 1999. De gemeente Groningen besluit dan af te willen van de auto's die tot dan gewoon nog op de Ossenmarkt geparkeerd staan, legt Nols uit.

'Groningen wilde een parkeergarage, en Q-Park had er al twee in de stad Groningen. Veel geld kon de gemeente niet investeren: zo zijn wij opdrachtgever en eigenaar geworden.'

'Eigenlijk is de Ossenmarkt maar een klein pleintje' Boudewijn Nols Q-Park

Bouwen in cilindervorm

'Eigenlijk is de Ossenmarkt maar een klein pleintje, van 65 bij 65 meter', zegt Nols. 'Bovendien staan er historische panden omheen. We konden dus niet met damwanden werken, er moest trillingsvrij gebouwd worden.'

Damwanden in de grond brengen zorgt voor trillingen, daar weten mensen die langs de zuidelijke ringweg wonen alles van. En dus is die bouwmethode geen optie voor deze plek.

'Toen bedacht iemand dat we de garage op de plek zelf konden bouwen, in een cilindervorm', zegt Nols. Zo gezegd, zo gedaan: inmiddels is de garage niet meer weg te denken uit de Stad.

Potklei duwt garage omhoog

Maar onder de parkeergarage zit potklei. 'Ondoordringbaar voor water, dat is een voordeel', weet Nols. 'Het enige nadeel is dat het de neiging heeft te gaan zwellen als je er gewicht vanaf haalt. En de uitgegraven garage weegt veel minder dan het zand wat erop lag.'

Zo is de parkeergarage de afgelopen twintig jaar ongeveer zes centimeter omhoog gekomen. 'Ieder jaar komt de garage zo'n vier millimeter omhoog. In de loop der tijd kan de garage daarom 25 centimeter hoger liggen dan oorspronkelijk het geval was.'

42 pilaren worden 10 centimeter korter

En dus kort Q-Park de 42 pilaren waarop de garage rust deze week in.

'We wisten aan het begin al dat dit een keer zou moeten, dus hebben we de pilaren aan de onderkant uit schijven opgebouwd. Bij elke pilaar halen we er een schijf van 20 centimeter uit, en brengen we er één van 10 centimeter voor terug.'

De palen van de parkeergarage worden opgekrikt (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Om dat te kunnen doen is de garage maandagochtend vijf millimeter opgetild', legt Nols uit. Dat gebeurt terwijl er gewoon auto's in de garage staan: 'De parkeergarage hoeft niet dicht. Eigenlijk zweeft hij nu op hydraulische vijzels, maar daar merk je als gebruiker niets van.'

Garage zakt millimeter voor millimeter

De garage zakt millimeter voor millimeter: op dinsdag en woensdag gaat het gevaarte elke dag vijf centimeter naar beneden.

Woensdagavond moet de operatie klaar zijn. 'Als gebruiker merk je er weinig van', zegt Nols.

'Het kan zijn dat er een drempeltje ontstaat bij de in- en uitrit, omdat de garage wat zakt. Daar zijn we alert op en dat corrigeren we. Maar verder valt de operatie straks alleen mensen op die daar een geoefend oog voor hebben.'

Alles moet kloppen (Foto: Elwin Baas/ RTV Noord)

