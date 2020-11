Kinderen maken op school 'gewoon' een lampion en zijn klaar voor Sint-Maarten

Traditiegetrouw maken de kinderen hun lampion op school. Groningse basisscholen hebben dat ook dit jaar door laten gaan. De keuze om er wel of niet mee langs de deuren te gaan laten ze over aan ouders.

'Het is de laatste keer'

Op obs Garmerwolde maakten de kinderen dit jaar van alles: van unicorn-lampions tot aan Peppa Pig en Shaun het schaap. De leerlingen hopen dat ze gewoon mogen lopen dit jaar, zeker Silke uit groep 8: 'Mijn ouders vroegen wel aan mij of het wel handig was om te lopen en zo, maar ik wou wel gaan. Het is de laatste keer, want als je in de eerste zit is het wel een beetje raar.'

Op obs Garmerwolde maken ze allerlei soorten (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Te leuk om niet te doen, maar wel twijfels

Enno vindt Sint Maarten heel leuk 'omdat je dan heel veel snoep kan krijgen'. Zeker bij winkels is het vaak goed snoep scoren, maar die doen dit jaar vanwege corona op veel plekken niet mee. Blijft over de eigen buurt, maar kan dat eigenlijk wel vraagt Dirk zich af. 'Als ik bij een heel oud iemand aanbel en mocht ik het virus bij me hebben en ik besmet hem, dan is de kans dat hij doodgaat vrij groot en dat wil ik niet.'

Veiligheidsregio vindt het goed

De Veiligheidsregio Groningen heeft richtlijnen opgesteld voor de lopers: kinderen lopen in kleine groepjes en met zo min mogelijk volwassenen en moeten afstand houden tot degene die de deur opendoet. Die kunnen op hun beurt het beste alleen verpakt snoepgoed uitdelen. De kinderen hebben zelf al wat handige trucs bedacht. Kian: 'Als je een visnetje hebt kan je een liedje zingen en kunnen zij een snoepje erin gooien.'

Net als andere jaren maken kinderen op school een lampion (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

In Garmerwolde snappen ze dat niet iedereen op kinderen aan de deur zit te wachten. Daar heeft Karijn iets op bedacht: 'Als ze het niet willen hangen ze een briefje op de deur en gaan we naar een ander huis.' Een briefje kan, zegt de Veiligheidsregio Groningen; er zijn ook posters te downloaden die je op kan hangen als je niet mee wilt doen.

Waar kinderen juist wel welkom zijn zetten mensen een lampje bij de deur. Zo moet het al met al voor iedereen leuk worden. Tijmon heeft er wel vertrouwen in: 'Als je anderhalve meter afstand houdt en dat zij een zak met snoep uitreiken en jij er eentje pakt, dan kan het vast wel.'

