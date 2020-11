Verkoop Pepergasthuis van de baan: 29 woningen blijven in sociale huur

Woningcorporatie Lefier wilde het Pepergasthuis verkopen aan vastgoedondernemer Jan Berry Drenth. De verkoop van het Pepergasthuis werd eind 2019 nog goedgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties.

Naast de gemeente is ook Lefier blij met het feit dat de verkoop niet doorgaat. 'Het is een moeilijk proces geweest, maar eind goed, al goed', zegt bestuurder Elles Dost.

Bewoners

Het Pepergasthuis telt 29 woningen, die allemaal onder sociale huur vallen. 'Dat blijft zo', stellen wethouder Van der Schaaf (PvdA) en de woningcorporatie.

De verkoopplannen stuitten het afgelopen jaar op veel verzet van de bewoners. Zij waren bang dat zij er niet konden blijven wonen als het Pepergasthuis in particuliere handen zou vallen. Zij voerden verschillende acties tegen de verkoop.

Champagne ontkurkt

Bewoner Tjits de Wind laat weten dat de champagne vandaag ontkurkt wordt in het monumentale hofje. 'Ja, echt wel. Ik was echt heel erg verbaasd. Mijn buurvrouw belde dat de verkoop van de baan is en ik kon het echt niet geloven.'

De Wind is lid van de bewonerscommissie. Zo heeft ze de afgelopen jaren veel te doen gehad met de perikelen rond de verkoop. 'Onze grootste angst was dat het hier gerenoveerd zou worden op een manier die wij niet zouden willen. Verder dachten we dat de huur omhoog zou gaan. Dat was de angst van iedereen.'

Zelf woont De Wind drie jaar in het hofje en al die tijd was er al sprake van een mogelijke verkoop. 'Er is hier veel achterstallig onderhoud, er is de laatste jaren niks gebeurd. Ik heb toch drie jaar in onzekerheid gezeten en zoiets blijft wel in je hoofd hangen.'

Dit zorgt ervoor dat de gemeente minder geld binnenkrijgt Roeland van der Schaaf - Wethouder wonen

300 sociale huurwoningen

De woningcorporatie krijgt van de gemeente Groningen 300 kavels voor sociale huurwoningen, waar de corporatie overigens wel voor moet betalen. 'Die kavels waren anders mogelijk naar commerciële investeerders gegaan', legt wethouder Van der Schaaf uit.

'Het niet doorgaan van de verkoop kost de gemeente daarom geen geld, maar het zorgt er wel voor dat de gemeente minder geld binnenkrijgt', zegt Van der Schaaf. Commerciële verhuurders betalen namelijk meer voor kavels dan woningcorporaties doen.

Jan Berry Drenth, de ondernemer die het Pepergasthuis wilde kopen, krijgt door Lefier een ander pand aangeboden. 'Dat is een bedrijfspand waar hij woningen in gaat maken', zegt bestuurder Elles Dost.

Lefier gaat Pepergasthuis renoveren

De woningcorporatie gaat het Pepergasthuis renoveren. Momenteel worden elf van de 29 woningen verhuurd: de andere krijgen een opknapbeurt. Ook het dak wacht een renovatie: die gaat volgens Lefier anderhalf à twee miljoen euro kosten.

In de toekomst worden ook de elf woningen die nu bewoond worden gerenoveerd. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. 'Daarvoor wordt een plan gemaakt', zegt Dost.

De geschiedenis van het Pepergasthuis

Het Pepergasthuis (ook wel St. Geertruidshuis genoemd) heeft een rijke geschiedenis. Het werd in 1405 gesticht als gasthuis voor pelgrims die naar Groningen kwamen. Na de de capitulatie van de stad voor de Prins van Oranje in 1594, kreeg het gebouw een nieuwe bestemming: een wooncomplex voor oudere Stadjers. Ouderen die zich inkochten, kregen er verzorging en konden er tot hun dood wonen.



Daarnaast woonden er 'dollen', die tegen betaling bezichtigd konden worden op zondagen. In 1861 werd het complex voor het laatst uitgebreid.

In de loop van vorige eeuw kwamen steeds meer woningen leeg te staan in het complex. Vanaf 1954 mogen de 29 woningen daarom ook worden verhuurd. Lefier is de huidige beheerder van het complex, maar wil er dus eigenlijk vanaf vanwege de hoge kosten.

