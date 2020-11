Daling van ziekenhuisopnames; Noorden nam in het weekend geen patiënten over

De ziekenhuizen in onze regio hadden zaterdag zestien bedden beschikbaar voor coronapatiënten van elders en zondag nog eens achttien. Daar is geen gebruik van gemaakt.

Volgens Hennie Hoogeveen van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland is dit voor het eerst sinds weken. Het komt deels doordat ziekenhuizen in bijvoorbeeld de Randstad zelf meer bedden hebben gekregen. Tweede reden is dat het simpelweg beter gaat: 'Er zijn minder opnames.'

Landelijk nam het aantal ziekenhuisopnames maandag wel licht toe, maar de daling is volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding duidelijk ingezet. De afgelopen week nam het aantal opgenomen coronapatiënten in het land met driehonderd af.

UMCG: gaat goede kant op

Het UMCG in Groningen bevestigt het beeld. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames van Groningers zelf daalt al dagen; nu is ook te zien dat er minder overplaatsingen vanuit andere regio’s naar het Noorden zijn. 'Dat is mooi nieuws, we bewegen duidelijk de goede kant op,' zegt Stephanie Klein Nagelvoort Schuit, lid van de raad van bestuur van het UMCG.

Dat er nog wel IC-patienten deze kant op komen, komt volgens Hoogeveen van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland doordat de IC-capaciteit in het westen beperkt is.

Kunnen gewone operaties weer doorgaan?

Vraag is nu of de daling het al mogelijk maakt om weer meer reguliere zorg te doen. Op dit moment doen ziekenhuizen zeker twintig procent aan planbare zorg niet, om ruimte te houden voor coronapatiënten. Hoogeveen: 'Elke ochtend bespreken we de capaciteit. Deze ontwikkeling is nu opvallend; de komende dagen kijken we aan om eventueel daarop de plannen aan te passen.'

UMCG-bestuurder Klein Nagelvoort Schuit: 'Deze week zullen we dus ook al gaan bekijken of we de huidige covid-capaciteit moeten handhaven, of dat we weer meer klinische capaciteit voor non-covid kunnen inrichten. We hebben gelukkig geleerd van de eerste golf en kunnen nu sneller meebewegen met de grillen van de epidemie.'

Iets meer geduld

Ernst Kuipers denkt dat er iets meer geduld nodig is. 'Het is nog te vroeg om de reguliere zorg te hervatten, maar het is wel een eerste aanzet. Je moet bedenken dat covid-patiënten ook langer dan gemiddeld in het ziekenhuis liggen. Dat betekent dat je met één covid-bed meer dan één reguliere patiënt kan behandelen', aldus Kuipers.

