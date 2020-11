Bureau achter belastinggebouw gaat gemeentehuis Oldambt ontwerpen

DP6 architectuurstudio uit Delft gaat het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Oldambt ontwerpen. De studio tekende eerder het gebouw van de Belastingdienst. Niet het gebouw in Groningen, maar dat in Apeldoorn.

Het is een van de vele projecten die DP6 op haar naam heeft staan, is te zien aan het portfolio van de architectuurstudio. DP6 ontwierp door heel Nederland al verschillende gemeentehuizen, scholen en hogescholen en theaters. Weinig van die projecten staan echter in onze provincie.

'Ingericht op COVID-19'

DP6 is de winnaar van de Europese aanbesteding die dit jaar in mei gestart is door de gemeente Oldambt. Wethouder Erich Wünker: 'We kunnen nu echt beginnen met ontwerpen. Daarvoor verwachten we ongeveer een jaar nodig te hebben, daarna start de bouw.'

In dat ontwerp wordt volgens gemeente Oldambt rekening gehouden met COVID-19. 'Bij de verdere invulling van het plan door de architect wordt kritisch gekeken naar de invloed van COVID-19 op het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Omdat de ontwerpfase nu start, kunnen we daar goed op inspelen. De architect heeft in ieder geval de opdracht om een flexibel gebouw te ontwerpen.'

Poort van Winschoten

Het nieuwe gemeentehuis moet eind 2023 klaar zijn. Het is onderdeel van het grotere project de Poort van Winschoten, het plan voor het zuidelijke centrumgebied van Winschoten. Op dit moment werken ambtenaren in Oldambt nog op vier verschillende locaties.

