Martini Ziekenhuis: 'Vuurwerkverbod wordt gewaardeerd'

Het verbod is een poging de zorgmedewerkers tijdens Oud en Nieuw zo veel mogelijk uit de wind te houden, omdat zij sinds de uitbraak van de corona-pandemie overbelast zijn. 'Wij zijn blij met elke maatregel die helpt om de druk op de zorg te ontlasten', zegt woordvoerder Evelien Oosterbaan. 'Maar het is een brede maatschappelijke discussie, waar de politie een besluit over zal moeten nemen. Verder hechten we er waarde aan om te zeggen dat we vanuit de zorg 24/7 klaar staan om iedereen hulp te verlenen die dat nodig heeft, ongeacht de oorzaak.'

De discussie over een vuurwerkverbod heeft verschillende kanten, wil de ziekenhuiswoordvoerder maar zeggen. Want waar de zorg zo'n maatregel met instemming begroet, ziet de vuurwerkhandel de bui al hangen.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling meldden zich 37 slachtoffers in het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis. Zestien van hen waren gewond geraakt door vuurwerk en veertien door carbid. De zeven overige slachtoffers liepen letsel op door andere oorzaken, zoals een brandende kaars, vreugdevuur of oliebollen bakken.

Tien van de slachtoffers moesten in het Brandwondencentrum worden opgenomen. Tien anderen konden na behandeling naar huis. In de zeventien overige gevallen werd de artsen van het centrum om advies gevraagd over brandwonden, die door vuurwerk waren veroorzaakt. Dat is vaker dan in voorgaande jaren.

