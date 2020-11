Afgeleid door eten en mobieltje: straf voor veroorzaken ongelukken

De vrouw botste achterop een auto toen ze even naar de maaltijd op de stoel naast haar keek. De man uit Ter Apel veroorzaakte het ongeluk omdat hij tijdens het rijden met zijn telefoon bezig was. Voor de veroorzaakte ongelukken stonden ze maandag terecht.

Nekletsel en kneuzingen

De vrouw uit Assen was op 5 juli vorig jaar op weg naar haar werk, toen ze bij Peize een stilstaande auto over het hoofd zag. Het bakje met eten dat ze had meegenomen voor die avond trok haar aandacht, omdat het verschoven was. 'Toen ik weer opkeek, zag ik die auto pas. Ik kon niet meer remmen.'

Met 80 kilometer per uur knalde ze achterop de auto, die stilstond, omdat de bestuurder wilde afslaan. Zijn auto schoot door de klap naar de andere weghelft, waar hij in botsing kwam met een tegemoetkomende auto. Beide slachtoffers werden met onder meer nekletsel en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht.

'Ik ben in shock uitgestapt en naast de auto gaan zitten. Toen drong tot me door wat er gebeurd was en voelde ik mij ontzettend schuldig. Ik schaam me nog steeds heel erg, vertelde de vrouw in de rechtszaal.

Trauma door ongeluk

De rechter benadrukte dat ze weet dat de vrouw het ongeluk niet met opzet veroorzaakte. 'U heeft wel een verkeersfout gemaakt. U had niet op uw eten moeten letten, maar op de weg.' Ze veroordeelde de Assense tot een boete van 450 euro.

De man die de stilstaande auto bestuurde, kan zijn werk als buschauffeur door het ongeluk niet meer doen, schreef hij in een brief aan de rechter. Hij heeft lichamelijke klachten en een trauma aan het ongeluk overgehouden, waarvoor hij wordt behandeld.

Weg kwijt

De man uit Ter Apel veroorzaakte op 7 september vorig jaar een ongeluk op de Frieslandroute, de N381 bij Beilen. Hij was op weg naar zijn werk door een afsluiting van de N34 op die autoweg beland. Omdat hij die route niet kende, probeerde hij naar eigen zeggen de navigatie-app op zijn telefoon te openen.

Daardoor had hij te laat door dat het verkeer voor hem afremde. Hij probeerde nog uit te wijken naar rechts, de berm in, maar raakte toch de auto voor hem. De bestuurster daarvan moest met rug- en nekletsel naar het ziekenhuis.

Slingerend over de weg

Volgens mensen in de auto achter de man uit Ter Apel, reed hij al een hele tijd slingerend en zat hij drukke armgebaren te maken. Dat kwam omdat hij met de radio aan het meezingen was, vertelde hij. Het slingeren viel volgens hem erg mee, maar dat bleek niet uit een filmpje dat mensen achter hem hadden gemaakt.

De officier van justitie had moeite het verhaal van de man, dat hij echt maar heel kort was afgeleid, te geloven. Hij eiste twintig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke rijontzegging. De rechter legde die straf ook op.