Geen eierbal of kroket, maar uien of aardappels uit de automatiek in Bedum

Dat Lenting de agrarische automatiek in het leven riep, was min of meer het gevolg van een steeds grotere klantvraag. 'Mensen vroegen steeds meer naar een digitaal betaalmiddel. We kregen steeds vaker mensen aan de deur die vroegen of we ze even een Tikkie konden sturen', zegt hij lachend.

Tevreden

De Bedumer pluimveehouder kijkt tevreden toe hoe enkele klanten enkele producten uit de automatiek halen. Voor vooral de wat oudere afnemers van Lentings streekproducten even wennen, maar uiteindelijk gaat iedereen tevreden naar huis.

Mooie bijvangst voor Lenting is dat hij zich door de automatiek geen zorgen hoeft te maken of er te goeder trouw wordt omgegaan met de betalingen. Onlangs werd nog bekend dat eigenaren van boerderijkraampjes op Het Hogeland met enige regelmaat de dupe zijn van dieven, die het gemunt hebben op geldkistjes. 'Daar zijn we nu ook direct van af.'

Pinnen hoeft niet meer

Hij heeft de automatiek nu twee weken in gebruik en volgens Lenting loopt alles op rolletjes. 'Mensen zijn er enthousiast over. Ze moesten eerst altijd even pinnen voordat ze naar ons toe gingen, maar dat hoeft nu niet meer.' Het kost wat, maar dan heb je ook wat, redeneert de pluimveehouder. 'Het kan wel dertig of veertig jaar mee. En het trekt de aandacht, anders waren jullie hier niet', besluit hij met een knipoog.