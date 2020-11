Vuurwerkverbod in de maak: 'Dit wordt een dikke strop'

Burgemeesters en bestuurders in de veiligheidsregio's riepen de politiek vorige week op om in verband met de coronacrisis met een tijdelijk verbod te komen. Dat verlicht de druk op ziekenhuizen en zorg- en hulpverleners.

Verdomhoekje

Martin West, eigenaar van West Vuurwerk in Groningen, zag het verbod al aankomen: ‘Vuurwerk zit de laatste jaren in het verdomhoekje. Maar ik had al wel alle voorbereidingen getroffen. Niet alleen qua inkoop van vuurwerk, maar ook de reclame en ruimte bijvoorbeeld. Dat wordt dus een dikke strop. Ik heb gelukkig meerdere bedrijven, maar dit ligt helemaal op zijn gat.’

Compensatie vanuit het Rijk? Het is natuurlijk nooit het bedrag dat wij eraan verdienen Martin West - West Vuurwerk

West heeft veelvuldig contact gehad met andere vuurwerkhandelaren die in hetzelfde schuitje zitten. Er heerst een grafstemming onder de pakweg zeventig collega’s in de provincie. Zij moeten nu maar afwachten hoe groot de compensatie wordt vanuit het Rijk.

‘Maar het is natuurlijk nooit het bedrag dat wij eraan verdienen, of het nu als bijverdienste is of als eigen bedrijf.' Zelf zet hij normaal gesproken meer dan een ton om in de dagen voor de jaarwisseling. Ook voor veel fietsenhandelaren is de vuurwerkverkoop een belangrijke bron van inkomsten die het boekjaar een beetje opfleuren.

Blijvend verbod?

Of dit het eind van de branche is? West vreest dat het vuurwerkverbod van dit jaar wel eens de opmaat kan zijn voor een blijvend verbod op vuurwerk: ’Er gaan natuurlijk stemmen op om nu meteen maar door te drukken. En dat is wel wrang, want het siervuurwerk is helemaal niet zo schadelijk. Dat had helemaal niet afgeschaft hoeven worden.'

Wij worden als vuurwerkhandelaren afgerekend op het illegale knalvuurwerk dat wordt afgestoken Martin West - West Vuurwerk

'Wij worden als vuurwerkhandelaren afgerekend op het illegale knalvuurwerk dat wordt afgestoken', gaat West verder. Dubbel wrang is het voor de ondernemer dat er waarschijnlijk wel heel veel vuurwerk uit Duitsland en België de lucht in gaat. 'Dat is zo frustrerend! Daar trek ik me de haren bij uit het hoofd.’

Hij weet nog niet wat hij nu gaat doen met de voorraad die hij in zijn eigen bunker heeft opgeslagen. ‘Ik zou het aan Duitsland kunnen verkopen, maar dat staat me wel tegen. Ten eerste krijg ik er dan veel minder voor en bovendien werk ik er dan aan mee dat het hier wordt afgestoken. '

