Mick Jagger naar Groningen? 'Hij is er gek genoeg voor'

Als corona het wil opent de Stones-tentoonstelling over anderhalve week. ‘Je wilt dan natuurlijk een feestelijke opening, het liefst met allemaal gasten en muziek enzo maar dat kan nu niet,’ vertelt Blokhuis in het Groninger Museum. ‘Daarom maken we een televisieprogramma voor internet met gasten en het interview met Mick Jagger.’

Leo Blokhuis was in het Groninger Museum (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Appartement van de Stones nagebouwd

Blokhuis, die vooral bekend is van het tv-programma Top 2000 à Go-Go mocht via Zoom een half uur met Jagger spreken. ‘We hebben het vooral gehad over zijn betrokkenheid bij de expositie. De eerste schetsen van de tentoonstelling vond hij te ‘corporate’. Nu zijn de Stones natuurlijk zelf een groot bedrijf maar hij wilde niet een al te zakelijke uitstraling. Het was ook zijn idee om het appartement waar alle Stones aan het begin van hun carrière samenwoonden na te bouwen.’

Op de tentoonstelling loopt het publiek door het nagebouwde appartement. ‘Hij heeft ook veel kleding beschikbaar gesteld. Gewoon zijn eigen kleding, dat had hij allemaal nog. Daar hebben we het even over gehad.’

Jagger naar Groningen?

In de Zoomsessie met Jagger vroeg Blokhuis de zanger niet of hij nog van plan was zelf naar Groningen te komen. ‘Dat is de grote vraag. Ook voor mij,’ vertelt Blokhuis. ‘Ik heb hem dat niet rechtstreeks kunnen vragen. Hij kan dat ook niet zeggen. Maar ik denk dat hij er gek genoeg voor is.’

Eerder riep Mick Jagger in een video mensen op om naar de tentoonstelling in Groningen te komen

Bowie of de Stones?

Ter voorbereiding van het internetprogramma rond de opening van Unzipped mocht Blokhuis onder begeleiding van directeur Andreas Blühm al een kijkje nemen op de tentoonstelling. Vraag is of deze tentoonstelling kan tippen aan die over David Bowie in 2016?

‘Dat is net zo’n soort vraag als wat is je favoriete kind,’ begint de popprofessor. ‘Bowie was de eerste goeie rocktentoonstelling die ik zag. Ik heb wel meer gitaren en t-shirts en dingen tentoongesteld gezien maar Bowie was echt prachtig omdat hij ook zo’n all-round kunstenaar is. Maar deze van de Stones komt zeker in die buurt omdat er een aantal dingen te zien zijn waarvan je zegt: dit is heel bijzonder. Als je een beetje liefde voor de Stones hebt dan moet je hier zeker kijken, want daar wordt je wijzer van. Het is echt prachtig.’

Meer informatie over de Stonestentoonstelling vind je hier

