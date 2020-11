Raadslid GroenLinks Veendam breekt met fractie

Raadslid Trevor Mooijman van GroenLinks in Veendam moet het vanaf nu alleen doen. De driekoppige steunfractie is opgestapt nadat Mooijman eind september pleitte voor het onderzoeken van kernenergie als mogelijke energiebron.

Mooijman maakte het nieuws maandagavond tijdens de algemene beschouwingen bekend. 'Zonder steunfractie zal het werk er niet makkelijker op worden, maar de komende anderhalf jaar zal ik me blijven inzetten voor Veendam en haar inwoners. Wel doet het pijn en verdriet dat de zaken zo gelopen zijn', aldus Mooijman

Vader in steunfractie

De breuk met de fractie is extra pijnlijk omdat ook de vader van Mooijman deel uitmaakt van de steunfractie in Veendam. Verder is vader Theo Mooijman voorzitter van GroenLinks Veenkoloniën en zat hij eerder twaalf jaar voor GroenLinks in de raad van Veendam. 'Ik wil het niet groter maken dan het is. Ik wil deze affaire zo spoedig mogelijk achter me laten', zei zoon Trevor Mooijman.

Energietransitie breder bekijken

Het ging binnen de fractie mis tijdens het bespreken van de Regionale Energie Strategie (RES). In zijn bijdrage in de gemeenteraadsvergadering hierover sprak hij al niet namens de partij, maar op eigen titel. Mooijman pleitte toen niet voor nieuwe duurzame initiatieven in de gemeente Veendam, maar voor het onderzoeken van kernenergie als mogelijke energiebron.

'Windmolens zorgen voor overlast en horizonvervuiling en er is totaal geen draagvlak voor in dit gebied. Ik denk dat we de energietransitie breder moeten bekijken en dat we alle mogelijke opties moeten onderzoeken, ook kernenergie', zei hij toen.

