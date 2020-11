Oldambt geeft klap op begroting en gaat komende jaren drastisch bezuinigen

Vanaf 2023 weer zwarte cijfers schrijven, dat is het doel van de gemeente Oldambt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om dat voor elkaar te krijgen, moet drastisch bezuinigd worden. De gemeente staat er financieel namelijk slecht voor.

De gemeenteraad heeft maandagavond besloten waarop bezuinigd gaat worden.

Iedereen wordt geraakt

Raadsleden kunnen lang of kort over de huidige financiële situatie praten, één ding staat vast: niemand ontkomt aan de bezuinigingen. Zo krijgen inwoners die zorg krijgen te maken met herindicaties. Daarbij zal de gemeente de vraag stellen: heeft de persoon écht (huishoudelijke) hulp van de gemeente nodig of niet?

Door strengere regels toe te passen, hebben uiteindelijk minder mensen recht op zorg. Op die manier hoopt de gemeente tonnen te kunnen besparen. Ook kinderen uit arme gezinnen die nu nog fashioncheques krijgen - daarmee kunnen zij kleding kopen die zij leuk vinden, als de ouders daar geen geld voor hebben - hoeven daar niet langer op te rekenen.

Er wordt gestopt met de schaapskudde, de lokale omroep houdt naar alle waarschijnlijkheid op te bestaan en er wordt veel minder geïnvesteerd in groen(onderhoud). Daarbij geeft de gemeente aan dat het er niet mooier op gaat worden. Het zijn slechts een paar bezuinigingen uit een hele waslijst. In de zogenoemde kadernota van de gemeente is het hele overzicht aan maatregelen te vinden.

Wel investeren

Wordt er dan alleen maar bezuinigd? Nee, dat niet. Er is ook ruimte voor de nodige investeringen. De riolering wordt op meerdere plaatsen in de gemeente aangepakt, net zoals de Hora Siccamaweg in Midwolda. Die weg is in zeer slechte staat en staat al jaren op de nominatie om opgeknapt te worden.

Ook worden de parkeerproblemen bij Onderwijszorgcentrum De Stuwe in Winschoten opgelost, de stoplichten van de Oudlandseweg in Midwolda worden vernieuwd en de buitendienst krijgt een nieuwe kraan. Die wordt onder andere gebruikt voor werkzaamheden op het afvalbrengstation in Winschoten.

Wethouder Erich Wünker noemt de investeringen ‘een paar kleine lichtpuntjes in deze donkere tijden’.

