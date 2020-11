Erfgoedvereniging wil sloop oude steenfabriek Enzelens voorkomen

'Zodat de mensen nog weten dat er hier industrie was, die inmiddels in Groningen niet meer bestaat', zegt Gijsbert Boekschoten van Erfgoedvereniging Heemschut.

'Niet alles kan mooi zijn'

'We hebben in de archieven gevonden dat de gemeente ooit heeft bepaald dat het kenmerkend is uit cultuurhistorisch oogpunt, maar dat er geen architectonische waarde aan het complex zit. Dat vinden wij heel teleurstellend. Het gaat om het erfgoed; niet alles kan mooi zijn.'

Gemeentebestuur bespreekt de brief

De vereniging heeft de gemeente per brief gevraagd naar de sloopplannen te kijken. 'Die brief is binnengekomen en wordt door het college besproken', zegt een woordvoerder van Loppersum. 'Pas daarna kunnen we een inhoudelijke reactie geven.'

Een deel van de oude steenfabriek (Foto: Erfgoedvereniging Heemschut)

Wat moet behouden blijven?

'We willen graag dat een aantal kenmerkende delen behouden blijft', zegt Boekschoten. 'Zoals de gevel van de fabriek uit de jaren 20. Waarschijnlijk opgetrokken uit de bakstenen die ze zelf gebakken hebben. Links daarvan staat een oude droogloods die waarschijnlijk uit het eind van de negentiende eeuw dateert. Ook die willen we graag behouden.'

De fabriek langs het Damsterdiep werd rond 1860 geopend en was ongeveer een eeuw in bedrijf.