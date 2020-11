Groninger in Thailand: 'Er wordt hier gewoon niet over corona gepraat'

Oud-cameraman Meindert Bontsema (70) is geboren in Stad en woonde tot zijn 45ste op het Groninger platteland. Inmiddels woont hij al jaren in Thailand, in Udon Thani. Over corona wordt in dat land bijna niet gesproken.

Vanwege olifant Bo Gyi naar Thailand gereisd

Bontsema werkte in de jaren 90 als cameraman voor RTL. Later kwam hij terecht bij Reuters en voor dat persbureau werkte hij in ruim vijftig landen.

Hoe is Bontsema in Thailand beland? 'Ik mocht exclusief de geboorte filmen van het eerste olifantje dat ter wereld kwam in de dierentuin van Emmen. Het liep niet goed af met olifantje Bo Gyi en toen ben ik naar een specialist in Thailand gegaan om daar een documentaire over te maken. Ik stapte uit het vliegtuig, rook de geur van het eten en toen wist ik dat ik hier ging wonen.'

Van 'niets aan de hand' tot 'een heleboel overleden'

Hoe het met corona in Thailand gaat, kan Bontsema eigenlijk niet zeggen. 'Het is raar. Een poos geleden moest ik naar het ziekenhuis en toen ik vroeg hoe het daar ging met corona, was het antwoord: er is helemaal niets aan de hand. Maar twee dagen later kwam een vriendin bij ons op visite die in datzelfde ziekenhuis werkt. Zij vertelde dat er al een heleboel mensen waren overleden.'

De avondklok hier heeft niets te maken met corona

Van coronamaatregelen merkt Bontsema niets. 'Als mijn vrouw naar buiten gaat, draagt ze een mondkapje. Maar dat deed ze altijd al, want Thailand is heel stoffig. We hebben wel een avondklok, maar die maatregel heeft niets te maken met corona. Die is ingevoerd vanwege de dictatuur. We hebben een hele rare koning die met zijn twintig dames in Duitsland zit. En we hebben een dictator. Die ziet de bui wel hangen en dus wordt er gewoon niet over gepraat.'

