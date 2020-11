Bezorgde boeren bezoeken vier Groningse gemeenten

Dat gebeurt in Zuidhorn (gemeente Westerkwartier), Wedde (gemeente Westerwolde) Winsum (gemeente Het Hogeland) en Loppersum.

De gemeenten worden bezocht door kleine groepen boeren met vier tot vijf trekkers. Het gaat om een actie van het Landbouw Collectief Groningen, waarin diverse boerenorganisaties samenwerken. Het gaat de boeren om het plan van de provincie Groningen om het stikstofprobleem aan te pakken. Dat plan wordt woensdag in Provinciale Staten besproken.

Extern salderen

Een van de grootste pijnpunten voor de boeren is het zogeheten extern salderen. Dat is een methode om de industrie en de bouw meer ruimte te geven voor nieuwe activiteiten, ondanks de daarbij behorende extra uitstoot van stikstof. Die mogelijkheid om extra stikstof te produceren wordt gekocht bij andere partijen, zoals boeren die stoppen met hun bedrijf, of een deel van hun stikstofrechten willen verkopen of verhuren.

Boeren in onzekerheid

In onze provincie weten veel boeren nog steeds niet waar ze aan toe zijn, nadat de Raad van State vorig jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Feitelijk gezien zijn deze boeren illegaal bezig, omdat ze geen vergunning hebben op basis van de wet Natuurbescherming.

De overheid heeft toegezegd snel vergunningen te gaan verlenen, maar de boeren tasten nog steeds in het duister over wanneer dat gaat gebeuren, en over de stikstofrechten die ze krijgen.

Fractievoorzitter Veenstra van het CDA in het Westerkwartier krijgt een bedankpakket uit handen van melkveehouder Nieweg (Foto: RTV Noord)

Motie

Tijdens de actie van dinsdag vestigen de boeren de aandacht op een motie die is opgesteld door het CDA in het Westerkwartier, die ook in andere gemeenten wordt ingebracht. In die motie worden gemeentebesturen opgeroepen om met de provincie in overleg te gaan over een snelle oplossing van de lokale stikstofproblemen.

Die motie is al aangenomen in Westerwolde en het Westerkwartier. Fractievoorzitter Geertje Veenstra van het CDA in Westerkwartier kreeg als opsteller van de motie een pakket met streekproducten namens het Landbouw Collectief Groningen.

