Houten brug voor Delfzijl nadert voltooiing

Twee grote kranen hijsen het grootste deel eind deze maand op zijn plek. 'Daarmee is Delfzijl straks een bijzonder staaltje techniek rijker', zegt projectleider Jornand Veldman.

Metamorfose op de kop van het centrum

De nieuwe brug is het sluitstuk van het zogeheten Marconi-project in het noorden van de havenstad. Met het versterken van de dijk naar de Eemshaven is het gebied op de schop gegaan: een nieuw strand, stadskwelders, een nieuw museum (Muzeeaquarium), twintig camperplaatsen en een boulevard waar de brug straks op aansluit.

Eind dit jaar moet het project grotendeels zijn afgerond. 'We zijn bezig met een enorme eindsprint', zegt Veldman. De eerste delen van de nieuwe brug zijn inmiddels geplaatst. Het hoogtepunt is op zaterdag 28 november. Dan wordt de 35 meter lange overspanning over de weg en het spoor gehesen.

Hout en staal

De brug wordt gebouwd door het Duitse Schaffitzel Holzindustrie, een bedrijf dat gespecialiseerd is in houtbouw. 'We hebben voor hout gekozen omdat we een stukje duurzaamheid willen uitstralen', zegt Veldman.

'Houtbekleding vinden we goed passen bij het kustgebied. Een aantal andere gebouwen, zoals de sanitaire ruimte en het opslaghok, krijgen dezelfde houtstructuur. Dan heb je een mooie samenhang.'

In de brug is 150 kuub hout verwerkt voor de bekleding. Daarnaast bestaat hij uit 35 ton staal om alle krachten te kunnen dragen. Het hoogste punt is 11 meter hoog. Verschillende delen van de brug worden de komende weken in een loods in Delfzijl in elkaar gezet, omdat ze te groot zijn om in één keer op transport te kunnen.

Pal naast bestaande brug

Veel mensen vragen zich af waarom er een nieuwe brug komt. Enkele tientallen meters verderop staat namelijk al de Keerweerbrug die ook op de dijk aansluit. Is een nieuwe brug geen geldverspilling?

Het strand en de boulevard moeten straks van iedereen zijn Jornand Veldman - projectleider

Veldman: 'De Keerweerbrug is niet goed toegankelijk voor mindervaliden of mensen met een kinderwagen. Daarnaast is de huidige brug te smal, je kunt elkaar nauwelijks passeren.' De nieuwe brug wordt met 3,5 tot ruim 4,5 meter aanzienlijk breder.

Ook is het onduidelijk hoe lang de Keerweerbrug er nog blijft staan. De brug zit vast aan de de coupure, die dichtgaat bij hoogwater. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de zekering en de dijk naar Nieuwe Statenzijl. 'In afwachting van die discussie gaan we niks met de Keerweerbrug doen.'

'In één keer goed aanpakken'

Bovenal wil de gemeente Delfzijl het gebied in één keer goed aanpakken. Veldman: 'Het strand en de boulevard moeten straks van iedereen zijn. Er komt een hellingbaan waar mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel gebruik van kunnen maken. De nieuwe brug sluit ook beter aan op de stadskant. We willen geen halve oplossing waardoor je niet bereikt wat je graag wil doen.'

Volgens Veldman is de verlichting van de brug erg bijzonder. 'Omdat de havenstad dichtbij de Waddenzee en Natura 2000-gebied ligt, moet de gemeente lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zitten de lampen in de leuningen. Die schijnen naar beneden. Zoiets valt vaak niet op, maar daar zit heel veel techniek achter.'

Hoe de brug gaat heten, blijft nog een tijdje geheim. De gemeente heeft inwoners gevraagd om een naam te bedenken. Daar zijn 159 reacties op gekomen. Er is inmiddels een winnaar uitgekozen, maar die wordt vanwege de beperkingen rond het coronavirus op een later moment bekendgemaakt.

Geen publiek bij inhijsen

Vanwege het coronavirus roept de gemeente inwoners op om niet te komen kijken bij het plaatsen van het grootste brugdeel op zaterdag 28 november. 'Het is prachtig, we zijn er trots op, maar we willen vanwege de coronamaatregelen geen drukte', zegt Veldman. 'Er komt een livestream waarmee mensen het thuis kunnen volgen.'

Als het weer meewerkt, kunnen de eerste wandelaars en fietsers eind dit jaar over de brug. De officiële opening is naar verwachting aan het begin van het strandseizoen volgend jaar.

