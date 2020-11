Lycurgus wil duizenden schoolkinderen laten volleyballen

Volleybalclub Amysoft Lycurgus begint komende donderdag met het project ‘SAMEN. in de Maatschappij’. Daarmee wil de club de komende drie jaar bijna driehonderd scholen en daarmee zo’n 25.000 leerlingen met volleybal in aanraking laten komen.

Verschillende partners, zowel commercieel als vanuit de overheid, zijn aangehaakt bij het project dat wordt gecoördineerd door de spelverdeler van Lycurgus, Sam Gortzak. Het project is gericht op kinderen van 5 tot 18 jaar. Gortzak legt uit wat de bedoeling is.

‘We willen in de komende drie jaar bij elke school in de provincie zijn geweest. Daar geven we in eerste instantie een clinic om de kinderen te enthousiasmeren. Dan bieden we één of twee lessen aan die de leerkracht zelf kan geven om duurzaamheid te waarborgen. Als laatste organiseren we een scholentoernooi, waarbij een lokale volleybalvereniging aanwezig is, zodat daar ook weer een vervolgprogramma is met trainingen’, aldus Gortzak.

Doelen

‘We hebben een aantal doelen gesteld. We willen bijvoorbeeld een bepaald aantal kinderen naar onze wedstrijden krijgen. We hebben ook als doel gesteld dat we een bepaald aantal kinderen op volleybal willen krijgen, nadat wij geweest zijn. We hopen ook dat ze daadwerkelijk naar de lokale volleybalclubs gaan en daar blijven plakken natuurlijk.’

Jeugdfonds Sport & Cultuur

‘Daarnaast hebben we een koppeling met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij helpen kinderen die geen of weinig geld hebben om te gaan sporten. Dat jeugdfonds is nog niet aanwezig op elke basisschool in de provincie, of in ieder geval niet in dezelfde mate, dus wij gaan proberen onze krachten te bundelen.’

Structureel actie

‘Ik denk dat we al wel veel doen maatschappelijk gezien, maar dat staat allemaal een beetje los van elkaar. Een keer een clinic hier en een keer een clinic daar. Daarom willen we nu niet alleen een clinic geven, maar echt een pakket aanbieden van een clinic, twee losse lessen, een toernooi, en een bijpassend programma bij de sportverenigingen. Zodat er ook daadwerkelijk actie uit de clinic komt.’

Altijd een speler aanwezig

‘We hebben gemerkt dat veel leerkrachten het lastig vinden om volleybal te geven, omdat het een vrij complexe sport is. Wij hebben dus een programma ontwikkeld, waardoor het veel toegankelijker is. We willen ook dat er altijd een speler van Lycurgus bij de eerste clinic is. We vinden dat dat moet om zo nog meer te kunnen enthousiasmeren en te inspireren’, zo besluit Gortzak.

Muntendam

Donderdag begint Lycurgus met het project bij OBS Menterhorn en CBS de Parel in Muntendam.

Lees ook:

- Volleybalbond schrapt bekercompetities; Lycurgus blijft titelhouder

- Aukes Avonturen #2: Van Supercup naar COVID-cup