Zes bewoners Maarsheerd overleden, gemeente bezorgd over besmettingshaarden Stadskanaal

Het gemeentebestuur van Stadskanaal is bezorgd over het relatief grote aantal coronabesmettingen dat de gemeente de afgelopen weken telt.

Dat liet waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA) weten tijdens de raadsvergadering maandagavond. Volgens Van Mastrigt zorgde de uitbraak in wooncomplex Maarsheerd voor een bredere verspreiding van het virus. Dat komt doordat het gebouw meerdere functies heeft en er sprake was van in- en uitloop van bezoekers. Stadskanaal en Musselkanaal tellen sinds begin november tientallen nieuwe besmettingen.

‘We hebben zorgen over het grote aantal coronabesmettingen in onze gemeente’, aldus Van Mastrigt. ‘We zijn er met de GGD beter naar gaan kijken. Met name de uitbraak in wooncomplex Maarsheerd baart ons zorgen. Het is zaak om hier op een goede manier mee om te gaan.’

Zes bewoners Maarsheerd overleden

In woonzorgcentrum Maarsheerd zijn vier afdelingen nog altijd gesloten voor bezoek; inmiddels zijn zes bewoners overleden. De uitbraak begon op een afdeling voor dementerenden, nadat vermoedelijk een medewerker het virus had binnengebracht. Die had de dag voordat de klachten begonnen nog gewerkt. Daarna zijn alle bewoners getest en kwamen meer besmettingen aan het licht.

De demente bewoners ontwikkelden grotendeels alleen milde klachten, vertelt directeur Ridzert Veenstra, maar op andere afdelingen ging het slechter. 'De mensen die zijn overleden hadden vaak fors onderliggend lijden, zoals hartfalen of COPD.' Veenstra hoopt begin volgende week op enkele afdelingen weer bezoek toe te kunnen laten, maar weet dat nog niet zeker. 'Je krijgt het virus haast niet meer uit je huis.'

Ook kerk in Mussel speelt rol

Burgemeester Van Mastrigt noemde ook de uitbraak in de christelijk gereformeerde kerk De Ark in Mussel als een van de oorzaken van het relatief hoge cijfer in Stadskanaal. Ze kondigt aan dat in samenspraak met de politie er steviger gehandhaafd gaat worden binnen de gemeente Stadskanaal.

‘Er volgt nu één waarschuwing, daarna wordt er direct opgetreden’, stelt Van Mastrigt. ‘Die waarschuwing wordt ook geregistreerd.’ Zo is inzichtelijk wie een overtreding heeft begaan. Van Mastrigt stelt dat het nodig is om de besmettingen in Stadskanaal terug te dringen.

Verder werd maandag bekend dat Stadskanaal een eigen teststraat krijgt. Die komt volgens wethouder Goedhart Borgesius (VVD) aan de Glasblazer, op het industrieterrein.

