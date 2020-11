Menzis verhoogt premie omdat 'zorgkosten stijgen'

Reden voor de verhoging zijn de verder stijgende zorgkosten, vertelt financieel bestuurder Dirk Jan Sloots.

'Die nemen toe doordat we ouder worden en meer zorg nodig hebben. Ook zijn duurdere behandelingen meer gemeengoed geworden en stijgen de lonen om de sector aantrekkelijk te houden. Dit werkt door in de premie.'

Het kabinet heeft de zorgkosten scherper ingeschat. Ik denk dat wij een realistischer beeld hebben Dirk Jan Sloots - financieel bestuurder Menzis

Het kabinet ging ervan uit dat de stijging zo'n vijf euro zou zijn. De grootste zorgverzekeraar in Groningen doet er niet vijf maar zeven per maand bij. Sloots: 'Het kabinet heeft de zorgkosten scherper ingeschat. Ik denk dat wij een realistischer beeld hebben.'

Corona zit nog niet in de prijs

De verhoging heeft eigenlijk nauwelijks met corona te maken. Zorgverleners maken daarvoor wel extra kosten, voor bijvoorbeeld extra ic-bedden in ziekenhuizen en beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Landelijk is dit berekend op 3 tot 4 miljard euro, waarvan de zorgverzekeraars een deel betalen.

bron: Menzis (Foto: Premiebesteding Menzis 2021)

Dat dit niet in de premie is terug te zien komt doordat voor zorgverzekeraars ook juist kosten wegvallen. Zo is de reguliere zorg in het voorjaar stilgelegd en doen ziekenhuizen ook tijdens de tweede golf minder behandelingen dan normaal. 'De twee zijn op dit moment aardig in balans.'

Nieuwe coronagolven geven onzekerheid

Wat corona voor 2021 betekent is nog onzeker. Er kunnen nog nieuwe coronagolven komen en waarschijnlijk zullen mensen alsnog hun uitgestelde behandelingen willen krijgen; de zogenoemde inhaalzorg. Dit zou de kosten voor zorgverzekeraars opdrijven, maar nu is nog niet te zeggen in welke mate. Menzis heeft daarom besloten al dit soort financiële gevolgen pas volgend jaar in de premie mee te nemen.

We nemen de onzekerheid niet vooraf mee. Áls er extra kosten worden gemaakt, dan zijn onze reserves ervoor om dat op te vangen Dirk Jan Sloots

'We nemen de onzekerheid niet vooraf mee. Áls er extra kosten worden gemaakt, dan zijn onze reserves ervoor om dat op te vangen,' zegt Sloots.

Reserves aanspreken

Menzis spreekt die reserves ook nu aan, om de stijging van de premie beperkt te houden. 'We halen 112 miljoen euro uit onze reserves, dat is meer dan de overheid inschatte. Die reserves zijn natuurlijk eindig. We moeten voldoende overhouden om toekomstige kosten, plichten en risico’s op te vangen.'

Lees ook:

- Menzis en Verslavingszorg Noord Nederland slaan handen ineen

- Menzis moedigt ouders aan kinderen naar de tandarts te sturen

- Basispremie Menzis wordt één euro duurder; collectieve premies stijgen meer