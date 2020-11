In Veendam gaat het ene gezin het andere helpen

De gemeente Veendam begint per 1 januari als eerste in onze provincie met het project Buurtgezinnen. Daarbij worden gezinnen die het zwaar hebben, gekoppeld aan 'warme en stabiele' gezinnen in de buurt.

Het project Buurtgezinnen ontstond vijf jaar geleden in de gemeente Rhenen. De gedachte erachter is dat stabiele gezinnen veel kunnen betekenen voor gezinnen die om wat voor reden dan ook onder druk staan: de kinderen krijgen eens wat extra aandacht en de ouders zijn even ontlast. Er zijn inmiddels zestig gemeenten in Nederland die op deze manier gezinnen die dat willen, aan elkaar koppelen.

'Ervaringen zijn veelbelovend'

Veendam voegt zich nu als eerste in onze provincie ook bij dit rijtje, vertelt wethouder Ans Grimbergen. 'De ervaringen van andere gemeenten zijn veelbelovend. Reden voor Veendam om ook met Buurtgezinnen samen te gaan werken. Wat Buurtgezinnen doet, is eenvoudig en krachtig. Ze zoeken voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Op deze manier proberen ze te voorkomen dat problemen verergeren.'

Ondersteuning

De ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Deelname is vrijwillig en de hulp is gebaseerd op onderlinge afspraken, zegt Grimbergen. 'De ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij het gezin georganiseerd. Het is een laagdrempelige en informele manier van ondersteuning aan gezinnen, die snel werkt en waarbij de steun op een natuurlijke manier plaatsvindt onder begeleiding van een coördinator. De coördinator zorgt dat de steun aan gezinnen past bij de vraag van gezinnen.'

Steungezinnen gezocht

Veendam is nog op zoek naar zo'n coördinator. Die moet straks gezinnen zoeken met ervaren ouders die een gezin in hun buurt willen helpen. Ze krijgen daar geen geld voor. Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat van een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen.