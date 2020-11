IJsverenigingen laten zich niet dwarsbomen door corona

De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) heeft een lijst met maatregelen opgesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat zou de verenigingen kunnen ontmoedigen om de ijsbaan met water te vullen, maar een belronde van RTV Noord langs diverse ijsverenigingen leert dat de liefde voor het schaatsen nog altijd diep zit.

'De kraan gaat deze of volgende week open. Maar het duurt nog wel even voordat het écht gaat kriebelen', zegt Durandus Takens lachend. De voorzitter van IJsvereniging Eigen Kracht in Midwolda verheugt zich op het vooruitzicht van de eerste schaatsrondjes over de vijf hectare grote ijsbaan. 'Als je bij ons de buitenste baan helemaal schaatst, heb je bijna een kilometer afgelegd', zegt hij trots. Er bestond bij het verenigingsbestuur geen twijfel om de ijsbaan in gereedheid te brengen ondanks de coronaperikelen.

Eigen Kracht vierde vorig jaar haar 80-jarig bestaan en leden vieren dat feestje mee, want zij hoeven geen contributie te betalen om komende winter van de ijsbaan gebruik te maken. 'Wij halen de contributie normaal gesproken op door zelf bij de deuren langs te gaan, zo hou je ook contact met de leden. Maar deze keer doen we dat vanwege de coronamaatregelen niet en hebben we het zo opgelost', zegt hij, doelend op het schrappen van de contributie. 'Maar wie een gift wil doen, kan dat alsnog doen hoor!', knipoogt hij.

Het clubhuis van IJsvereniging Eigen Kracht in Midwolda (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Ik snak weer naar een schaatsdag'

Ook in Ten Boer wordt aanstalten gemaakt om water op de ijsbaan te pompen. Wel heeft de ijsbaan van IJsvereniging Kaakheem aan grootte moeten inboeten, omdat het recent opgeleverde kindcentrum naast de ijsbaan extra ruimte nodig had. 'Daardoor zijn we van een 400- naar een 330-meterbaan gegaan', legt secretaris Henk Westers uit. 'We doen net of er een hele strenge winter aan komt. We gaan er ieder jaar vanuit dat we los kunnen, anders kun je ook niet meer met een contributienota langsgaan, vinden we.'

Vorig jaar kon er door een zachte winter niet in Ten Boer geschaatst worden, het jaar daarvoor slechts één middag. 'Ik snak dus wel weer naar een schaatsdag', gaat Westers verder. Hij verheugt zich daar dit jaar extra op, omdat de ijsvereniging een nieuw clubgebouw heeft, dat volgende week wordt opgeleverd. 'Voorheen moest je je omkleden in de kantine, maar we krijgen nu een gebouw met twee grote kleedkamers. Echt, je kijkt je ogen uit. Door corona zullen er wat aanpassingen gedaan moeten worden, maar wat nodig is, bekijken we als het zover is.'

Eén van de laatste momenten waarop in Ten Boer geschaatst kon worden (Foto: IJsvereniging Kaakheem)

'Volgende week nemen we een besluit'

Niet overal is al besloten of er water op de ijsbaan wordt gepompt. Zo moet de knoop in Sauwerd nog doorgehakt worden. 'Meestal vergaderen we daar in oktober over, maar dat is deze keer uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. En wij zijn niet zo van het online vergaderen', zegt secretaris Gertjan Piek van IJsvereniging Nooit Gedacht glimlachend. 'Als je het mij persoonlijk vraagt, gaat alles gewoon door. Volgende week nemen we een besluit.'

Bij IJsvereniging Niekerk-Oldekerk-Faan is het besluit ook nog niet genomen, al ziet bestuurslid Jan van der Veen geen beren op de weg: 'En als schaatsen voor volwassenen niet mag, dan hoop ik dat in ieder geval kinderen kunnen schaatsen. Misschien dat door de coronamaatregelen ook de kantine niet open mag. Als het ijs dik genoeg is, moeten we ter plekke maar bekijken welke maatregelen nodig zijn.’

Een schaatsrondje op de ijsbaan van IJsvereniging Niekerk-Oldekerk-Faan (Foto: IJsvereniging Niekerk-Oldekerk-Faan)

Duidelijkheid over weersverwachtingen

'Wij zijn nog niet begonnen met het pompen van water. Maar dat komt omdat we eerst meer duidelijkheid over de weersverwachtingen willen hebben, corona is niet zozeer de reden', licht Jan Tonkens toe. Hij is voorzitter van IJsclub Slochterbosch in Slochteren en wacht de maand november nog even rustig af. 'Als we te vroeg beginnen met water pompen zonder dat het vriest, bestaat de kans dat het gras op de baan groeit, en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het ijs.'

Tonkens gaat niet over één nacht ijs als het aankomt op het nemen van de juiste beslissingen. 'Ik hou het weer constant in de gaten en overleg over het nemen van coronamaatregelen met allerlei instanties', vult hij aan. 'Volgens de huidige regels van de KNSB mag er één persoon schaatsen per veertig vierkante meter. Wij beschikken over twee hectare, dus we kunnen vijfhonderd mensen kwijt. Desondanks gaan we alleen voor leden open denk ik.’

De ijsbaan van IJsclub Slochterbosch wordt sneeuwvrij gemaakt (Foto: IJsclub Slochterbosch)

'Gelukkig klagen onze leden niet'

Ook in Stadskanaal zullen de coronamaatregelen keurig worden nageleefd als dat nodig is, vertelt Cor van der Aa, secretaris van IJsvereniging Hamar. 'Al is het maar de vraag of er überhaupt geschaatst kan worden, want dat is er de laatste jaren niet echt van gekomen. We hoeven niet speciaal water te pompen, omdat wij schaatsen op de vijver aan de Julianastraat. Alleen duurt het altijd wat langer voordat zo'n vijver helemaal geschikt is om op te schaatsen', legt Van der Aa uit.

'Ik houd er al rekening mee dat als er geschaatst kan worden, we geen gebruik kunnen maken van de kantine en er maar een x-aantal personen het ijs op mag', gaat hij verder. Van der Aa gunt de honderd leden die Hamar rijk is wel weer eens een aantal schaatsdagen. 'Het aantal leden loopt al terug, maar gelukkig klagen de mensen die wel lid blijven niet als er niet geschaatst kan worden. Ik hoop vurig dat als er eindelijk ijs ligt, corona dan niet ook nog eens dwarszit.'

IJspret voor jong en oud op de Julianavijver in Stadskanaal (Foto: IJsvereniging Hamar)

'Anticiperen op coronamaatregelen is lastig'

In navolging van de IJsclub Slochterbosch, wacht ook IJsclub Baflo af wat de KNSB beslist. 'Maar dat heeft ons er niet van weerhouden om de ijsbaan alvast vol te laten lopen met water', zegt secretaris Steven Boekschoten. 'We blijven een ijsclub. Als er een fantastische winter komt en je wél los mag, ben je niet slim als je niets doet.

De maatregelen zo goed mogelijk in de gaten houden, luidt het devies in Baflo. 'Anticiperen op coronamaatregelen is lastig omdat er tussendoor veel verandert, maar als dat gebeurt, spelen we er zo goed mogelijk op in', legt Boekschoten uit. Ondertussen loopt de waterpomp door, want het duurt nog even voordat de 400-meterbaan onder water staat, om de wenselijke twintig centimeter ijs te krijgen. 'Ik hoop dat de coronacijfers rond kerst zijn gedaald en in ieder geval kinderen rond die tijd volop gebruik kunnen maken van onze ijsbaan.'

Het pompen van water op de ijsbaan in Baflo is al gestart (Foto: IJsclub Baflo)

Geen Westerwolder Toertocht

Kan - ijs en corona wederdienende - dan straks elk beoogd schaatsevenement doorgaan? Nee, toch niet. Zo is er op voorhand al een streep gezet door de Westerwolder Toertocht, die voor de elfde keer verreden zou moeten worden. 'Vanwege alle onzekerheden en de financiële gevolgen die een afgelasting zou hebben, is besloten de schaatstocht te schrappen', zegt Aswin Geerdes, secretaris van IJsfederatie Bellingwedde.

De laatste keer dat de Westerwolder Toertocht werd verreden, dateert alweer uit 2012, toen er 4200 deelnemers acte de présence gaven. 'De medailles, het draaiboek; alles ligt klaar. Eén druk op de knop is genoegen en we kunnen beginnen. Maar door de gevolgen van het coronavirus vrees ik dat een elfde toertocht ons niet gegund. is Je praat voor ons over een gok van duizenden euro's en die willen we niet nemen. Dan moet je eerlijk zijn en er een streep doorheen zetten.'

