Miljoenen aardappelen en uien in vlammen op bij brand Munnekezijl

Bij de brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde in een schuur en loods aan de Olde Borchweg in Munnekezijl, is zo'n 2,3 miljoen kilo aardappelen in rook opgegaan.

Ook lag er nog zo'n 200 ton aan uien opgeslagen in de loods, meldt een gemeentewoordvoerder aan Omrop Fryslân. De oogst kan als verloren worden beschouwd. Bij de brand kwam asbest vrij, wat verspreid ligt over het perceel, de berm en de doorgaande weg. SGS Search is bezig met het opruimen van de asbestdeeltjes.

Woonhuis gered

De schade aan de panden is enorm, een loods die gebouwd is in 2017, van 44 bij 30 meter, brandde volledig uit. Naast de loods viel ook een schuur, die vastzit aan het woonhuis, ten prooi aan de vlammen.

Door de grootste brandweerinzet, waarbij korpsen uit Dokkum, Buitenpost, Kollum, Zoutkamp, Grijpskerk, Zuidhorn en Groningen-Stad te hulp schoten, kon worden voorkomen dat het woonhuis uitbrandde. Het woongedeelte liep wel veel rook- en waterschade op.

Dinsdagmiddag rookten de smeulende resten nog fors, terwijl schade-experts van de verzekeringsmaatschappij zich buigen over de schade. Over het ontstaan van de brand is nog niets duidelijk.

Lees ook:

- Brand verwoest boerenschuren in Munnekezijl; woonhuis gered