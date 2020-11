Provincie niet verrast dat minister geen geld in vliegveld Eelde wil pompen

De SP en de Partij voor de Dieren stelden daar Kamervragen over, maar de minister ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die ook zelf voor de bekostiging moeten zorgen. Daar passen structurele rijksbijdragen niet bij.

Eerste de beste Kamervraag

'Wij hadden er ook echt niet op gerekend dat de minister bij eerste beste Kamervraag zes tot acht miljoen neerlegt', zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA). 'Maar we zijn wel in gesprek met de minister. Ze is bereid ons te faciliteren en daar zijn we blij mee.'

Volgens Rijzebol worden er wel gesprekken gevoerd met andere overheden en partners. 'Dat gaat in de volle breedte van de luchtvaartwereld.' Maar of die gesprekken ook dezelfde soort bedragen op gaan leveren, weet Rijzebol niet. 'Dat gaan we zien.'

Levensvatbaar?

De toekomst van de luchthaven valt of staat met de financiering. Iets dat in de afgelopen jaren een steeds weer terugkerend probleem is gebleken. De gesprekken waar Rijzebol aan refereert zullen volgens hem moeten aantonen in hoeverre het vliegveld levensvatbaar blijft.

