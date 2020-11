'Sommige cliënten zijn gelukkiger tijdens de coronacrisis dan daarvoor'

'We hebben voor het onderzoek verschillende groepen mensen ondervraagd die al langere tijd ziek zijn, onder wie mensen met autisme en een psychoseaandoening', vertelt Stynke Castelein, hoogleraar psychische aandoeningen aan de Rijkuniversiteit Groningen (RUG).

'Een vraag die we in het eerste onderzoek naar voren lieten komen is of cliënten gelukkiger zijn dan voor de coronacrisis. Zeventig procent van de ondervraagden gaf aan even gelukkig te zijn of zelfs gelukkiger. En dat verwacht je eigenlijk niet', zegt Castelein.

Bevindingen tijdens coronacrisis

Volgens Castelein gaan veel soortgelijke corona-onderzoeken over het psychisch welbevinden van de algehele bevolking, maar bij Lentis wilde men graag weten wat hen misschien te wachten staat als er weer een (gedeeltelijke) lockdown zou komen. 'En dat kan alleen maar door mensen met die psychische klachten zelf te ondervragen. Daarbij hebben we ze gevraagd naar negatieve én positieve bevindingen.'

En zo kwam naar voren dat veel cliënten in beide GGZ-instellingen tijdens de eerste gedeeltelijke lockdown veel minder prikkels dan normaal ervoeren, de wereld veel overzichtelijker vonden en meer rust kregen, vertelt Castelein. Overigens gold dat niet voor alle cliënten. 'Eén op de drie cliënten heeft een toename van het aantal psychische klachten en zestig procent van die groep zegt dat dit een gevolg van de coronacrisis was. Maar lang niet iedereen dus.'

Cliënten met corona?

Het onderzoek dat de GGZ-instellingen uitvoeren in de huidige coronagolf, moet nog meer inzicht bieden in hoe de GGZ-cliënten de gevolgen ervaren. 'Van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek in de eerste coronagolf, heeft niemand een positieve test op het virus gehad. We zetten de enquête opnieuw open en dan hebben we straks misschien ook ervaringen van mensen die corona hebben gehad.'

Lees ook:

- 'Er zijn heel veel mensen die social distancing als uiterst prettig ervaren'