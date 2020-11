Vogelgriep rukt op in Groningen 'en je kunt er niets tegen doen'

'Het rukt heel hard op', zegt Jan Beekman, natuurbeheerder in het Hunzedal bij Het Groninger Landschap. 'Inmiddels slaat het ook hier toe. We hebben dode vogels in de Klutenplas, het Reitdiepgebied, de Onlanden en in het Hunzedal bij het Zuidlaardermeer.'

Als het virus eenmaal in een bepaald gebied is, kan het volgens Beekman heel snel gaan. 'Dan kun je er donder op zeggen dat er veel slachtoffers gaan vallen. En je kunt er niets tegen doen. Je kunt alleen beesten wegruimen op plekken waar veel publiek komt.'

Kenmerken

In het Friese deel van het Waddengebied werden de afgelopen weken honderden dode vogels gevonden. Natuurbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap stuitte onlangs in De Onlanden op mogelijk de eerste gevallen in onze provincie; daar werden twee dode grauwe ganzen gevonden. Zijn vermoeden was direct: vogelgriep. Op de definitieve uitslag wacht hij nog.

Een dode grauwe gans in natuurgebied De Onlanden (Foto: René Oosterhuis/Het Groninger Landschap)

Natuurbeheerder Beekman plaatste een video op Twitter, waarop een zwaan in het Hunzedal te zien is die symptomen van vogelgriep vertoont. Het dier zwemt rondjes in een sloot terwijl hij met zijn kop in de rondte schudt. 'Dit is kenmerkend gedrag bij een besmetting met vogelgriep', zegt Beekman. Het dier werd ingeslapen en is voor onderzoek opgestuurd naar een laboratorium.

Afgelopen weekend werden in het Hunzedal ook een dode knobbelzwaan en een jonge kolgans met dezelfde gedragingen gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om vogelgriep gaat.

Beschermde soorten

Beekman maakt zich met name zorgen over roofvogels en andere beschermde soorten. 'Dat zou verschrikkelijk zijn, als bijvoorbeeld een zeearend een zieke gans oppeuzelt en dan ziek wordt. Ik weet niet hoe gevoelig ze zijn, maar er zijn al gevallen bekend. Dat zou echt een ramp zijn, want de zeearend is een beschermde vogelsoort.'

Mensen die dode vogels of andere verdachte situaties zien, kunnen volgens de natuurbeheerder het volgende doen: 'Zeker niets aanraken. Als het om meerdere dode vogels gaat, moet dit gemeld worden bij de NVWA. De vogels worden dan vaak geruimd en getest.'

Op een kippenbedrijf in Lutjegast werd maandag ook vogelgriep vastgesteld. Zeker 48.000 kippen moesten worden geruimd. Ook is een vervoersverbod afgekondigd in een straal van tien kilometer rond het bedrijf.

Is vogelgriep schadelijk voor mensen? Ook mensen kunnen besmet raken met vogelgriep, maar dan gaat het volgens het RIVM om 'zeldzame gevallen'. Dit gebeurt voornamelijk bij mensen die intensief contact hebben met besmette dieren, zoals verzorgers. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten.

