Steeds meer lichtjes in duisternis van Meeden: 'Zitten in een donkere periode'

Aan de Hereweg in Meeden zijn het doorgaans alleen koplampen van auto's die wat verlichting in de straat brengen. Dat kan beter, dacht Geanne. Ze las over initiatieven om het in Veendam en Muntendam wat gezelliger te maken door middel van verlichting. 'En het dorp Meeden heeft dat ook wel nodig, dus kom maar op', zegt ze. Een oproep via Facebook maakte meerdere dorpsbewoners enthousiast.

'Mooi initiatief'

Karin is één van de dorpsbewoners die gehoor gaf aan de oproep en besloot haar boerderij sfeervol te verlichten. 'Jazeker', zegt ze zonder te twijfelen. 'Dit is toch een mooi initiatief?'

Toch zijn er nog genoeg woningen in Meeden die ook wel in een verlicht jasje kunnen worden getogen, getuige de donkere tuinen aan de Hereweg. Als het aan Geanne ligt, komt daar snel verandering in. 'We zitten in een donkere periode, niet alleen door de tijd van het jaar en corona. En dan denk ik dat iedereen wel een lichtje kan gebruiken.'

