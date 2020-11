Ingrid valt 75 kilo af: 'Ik heb mijn leven weer terug'

Om uit te beelden hoe zwaar ze is geweest, trekt Ingrid de jas aan die ze droeg toen ze nog ruim 150 kilo woog. 'De jas kon zelfs niet meer dicht en de naden zijn gescheurd. Dat is voor mij het bewijs dat ik zo groot was', zegt ze. En dat zegt ze met een brede grijns, want inmiddels is Ingrid de helft van haar toenmalige lichaamsgewicht kwijt.

Oude foto's doen haar herinneren aan hoe het ooit was. Een mooie motivatie om het nooit weer zover te laten komen, want Ingrid zit nu beter in haar vel dan ooit tevoren. 'Ik heb mijn leven weer terug', glundert ze. 'Als je zo zwaar bent, dan kun je zo weinig.'

Voedingsdeskundige

Dat Ingrid afscheid wist te nemen van 75 overtollige kilo's, gaat niet geruisloos voorbij. Sterker nog, die mijlpaal wordt uitgebreid gevierd in huize De Vries.

Ook Harold Hut komt dan even om de hoek kijken. Hij is de voedingsdeskundige die Ingrid hielp met haar afvalrace. 'Het is haar gelukt door een regelmatigheid van eten op te pakken en dat advies heeft ze nauwkeurig gevolgd. Daarnaast is ze erbij gaan bewegen.'

Van wandelen tot zwemmen

In het begin van haar missie at Ingrid op zes vaste momenten per dag en sportte ze twee uur in de week. 'Maar ik kreeg op een gegeven moment zoveel zin in sporten, dat ik vier keer in de week aan de slag ging', vertelt ze. Dat bewegen varieerde van wandelen tot zwemmen.

Als het overigens aan Ingrids dochter ligt, valt haar moeder nog meer af. 'Ze wil dat ik zo klein word, dat ze in haar poppenhuisje kan stoppen', besluit ze lachend.

