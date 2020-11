Eerste verkiezingsdebat Eemsdelta levert weinig vuurwerk op

Het eerste verkiezingsdebat voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is dinsdagavond rustig verlopen. Alleen tussen de lokale partijen was even vuurwerk toen zij spraken over windmolens.

Het debat werd gehouden in aanloop naar de verkiezingen van volgende week woensdag. Dan mogen inwoners uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum naar de stembus.

Vooral met elkaar eens

De tien lijsttrekkers gingen in debat over thema's als woningbouw, duurzame energie, zorg en werkgelegenheid. Het is de vraag of zwevende kiezers iets aan dit debat hebben gehad. De partijen waren het op veel punten met elkaar eens.

Zo pleit Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) voor vervangende nieuwbouw in dorpen, met name voor ouderen en jongeren. Bé Schollema (PvdA) zegt een stapje verder te willen gaan en meer woningen te willen bouwen in dorpen: 'Het wordt langzamerhand tijd dat we bouwen voordat we slopen'.

Het basisinkomen leverde wel even discussie op. Anneke Knip (GroenLinks) wil een proef in Eemsdelta, waarbij mensen een maandelijkse uitkering krijgen zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. VVD-lijsttrekker Eduard Mulder vindt dat mensen geprikkeld moeten worden om te werken: 'Een basisinkomen is grijpen naar geld in plaats van grijpen naar oplossingen.'

Lokale partijen botsen

Het grotere vuurwerk kwam halverwege het debat. Edward Stulp (Gemeentebelangen Eemsdelta) en Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) zouden in debat gaan over het verduurzamen van woningen, maar Stulp stapte al snel over naar de bouw van wind- en zonneparken in het gebied.

De verwijten vlogen over en weer. Volgens Stulp is Lokaal Belang niet geloofwaardig. Usmany stelt dat Gemeentebelangen de feiten verdraait. Uiteindelijk lieten de lijsttrekkers elkaar nauwelijks uitpraten, waardoor het voor luisteraars niet goed te volgen was.

Senioren-wethouder

Jan Ottens (Seniorenpartij Eemsdelta) kwam nog met het idee om een speciale wethouder aan te stellen die zich bezighoudt met senioren. Schollema (PvdA) ziet daar niets in: 'Het hele college van vier of vijf wethouders moet verantwoordelijk zijn voor ouderen'.

Uitlatingen Slob

Aan het einde van het debat was er een opmerkelijk moment. Frank van Niejenhuis (D66) vroeg ChristenUnie-lijsttrekker Meindert Joostens om een reactie op de uitspraken van minister Slob (ChristenUnie) over homoseksualiteit op reformatorische scholen.

Joostens wilde er niet al te lang bij stilstaan: 'Ik pleit voor naastenliefde. We moeten respectvol omgaan met iedereen, ook voor deze doelgroep'.

Beperkingen coronavirus

Het debat werd georganiseerd door Commerciële Club Ventus en de lokale Omroep Eemsdelta. Omdat het een politieke bijeenkomst was, mocht het ondanks de beperkingen rond het coronavirus doorgaan. Er was geen publiek bij. Mensen konden het volgen via een livestream. De deelnemers moesten zich uiteraard wel aan de coronaregels houden.

Maandag staat het tweede en tevens laatste debat op de agenda. Dat wordt gehouden in de raadszaal van Delfzijl.

Verkiezingen op 18 november

De stembussen gaan volgende week woensdag om 7.30 uur open. Mensen kunnen tot 21.00 uur stemmen. Rond middernacht wordt de uitslag bekendgemaakt.

Op 1 januari start de nieuwe gemeente Eemsdelta.

