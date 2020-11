Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht

Sharon Dijksma (49) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dijksma is geboren in Groningen op 16 april 1971 en behaalde haar vwo-diploma op het Kamerlingh Onnes in Stad.

Dijksma studeerde enige tijd Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar voltooide die studie niet.

De politieke ervaring van Dijksma

Dijksma heeft al veel functies in de politiek bekleed. Ze begon haar politieke loopbaan in 1992 bij de Jonge Socialisten. In 1994 maakte ze haar entree als toen jongste Kamerlid ooit. Ze was van 2007 tot 2010 en van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in twee kabinetten. In 2018 nam Dijksma afscheid als Kamerlid om als wethouder aan de slag te gaan in Amsterdam.

Actief binnen de PvdA

Dijksma was ook actief in haar partij PvdA. In 2000 werd ze fractiesecretaris, in 2004 vicefractievoorzitter. In die laatste functie was ze de steun en toeverlaat van toenmalig PvdA-leider Wouter Bos. In 2001 was ze ook nog kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de PvdA, maar ze werd verslagen door Ruud Koole.