Docent schrijft brief aan Slob: 'Uw woorden maken van school een gevaarlijke oceaan'

Docent Sander Kalsbeek van het Hogeland College in Warffum heeft een open brief geschreven naar minister Arie Slob van Onderwijs.

Slob zei afgelopen maandag in een Tweede Kamer-debat dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben aan ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Hij zei daarbij wel dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie.

Brief geschreven op verzoek van leerlinge

Volgens leraar Sander Kalsbeek heeft de minister heel veel leerlingen pijn gedaan met deze uitspraken.

'Gisteren kwam een leerling – ik heb gevraagd of ik haar naam mag noemen en dat mag; ze heet Nina – de docentenkamer binnenlopen. Zij wil zijn zoals ze is en ze vroeg of wij als leraren achter haar willen staan en een brief willen schrijven aan de minister. Ik heb gehoor gegeven aan haar oproep', vertelt Kalsbeek.

Leerlinge vertelt in de klas: 'Ik ben ik'

Nina kwam vorige week uit de kast tijdens een les van Kalsbeek. 'Ze zei: Ik ben geen man, ik ben geen vrouw, ik ben ik. De klas reageerde heel mooi; ze kreeg applaus. Het was blijkbaar een veilige setting om dit zo te doen.'

Wat als school spannend is en thuis ook, waar kun je dan terecht? Docent Sander Kalsbeek

Wat als kinderen thuis ook niet zichzelf kunnen zijn?

'Leerlingen zijn vaak bang voor de reactie van de klas en van docenten. Maar het meest bang zijn ze nog voor de reactie van hun eigen ouders. Die hebben toch een beeld van hun kind dat ze moeten bijstellen. Vaak reageren ouders goed, maar wat als school spannend is en thuis ook, waar kun je dan terecht?', zegt Kalsbeek.

'Deze kinderen hebben een hand in de rug nodig'

Slob heeft inmiddels zijn woorden terug genomen, maar daarmee is het nog niet klaar, schrijft Kalsbeek aan de minister. 'Deze kinderen zijn in een leeftijd waarop alles nog ontdekt moet worden. Alles is onzeker. Met de keuzes die ze moeten maken, hebben ze een hand in de rug nodig. Iemand die zegt: het maakt niet uit welke keuze je maakt, ik vang je op.'

Je mag er zijn zoals je bent en de rest heeft er maar mee te dealen! Docent Sander Kalsbeek

'Je mag er zijn zoals je bent'

In zijn open brief wendt Kalsbeek zich ook tot leerlingen die gekwetst zijn door de uitspraken van Slob: 'Voor alle kinderen die worstelen met deze gevoelens: Je mag er zijn zoals je bent en de rest heeft er maar mee te dealen!'

Geen excuus maar keihard aan het werk

Kalsbeek hoeft geen excuses van de minister. 'Ik hoop vooral dat hij heel hard gaat werken. Natuurlijk kan hij nu een politiek correct antwoord geven, maar gaat hij werk maken van een wetsvoorstel over dit onderwerp?'

Het Openbaar Ministerie doet ondertussen onderzoek naar mogelijk strafbare uitspraken van Slob.

Lees hier de volledige open brief van Sander Kalsbeek aan minister Arie Slob