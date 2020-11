Bewoner van huis waar auto tegenaan reed: 'Ik had hier op bed kunnen liggen'

'Ik zat in de woonkamer', vertelt Stokroos. Die is aan de achterkant van het huis. 'Ineens hoorde ik een knal. Ik liep naar voren en toen zag ik een koplamp. Er stond een auto midden in mijn tuin. Hij is vlak langs die lantaarnpaal gereden. Ik had liever gehad dat hij daar tegenaan was geknald.'

De auto in de tuin van meneer Stokroos (Foto: ProNews)

Al snel kwamen mensen in de straat naar buiten. Stokroos: '112 is gebeld, maar de politie kwam er al aan'.

Ik had hier op bed kunnen liggen Bewoner Stokroos

Vensterbank afgebroken en tuin verwoest

Het huis van Stokroos is flink beschadigd. 'Aan de binnenkant is het helemaal afgebroken', vertelt hij. 'En de tuin is verwoest.'

Stokroos is al op leeftijd en slaapt beneden omdat traplopen lastig wordt. 'Ik heb geluk gehad dat het gisteravond nog niet zo laat was. Ik had hier ook op bed kunnen liggen.'

De schade aan de binnenkant van de woning (Foto: Martin Nuver)

De bestuurder van de auto is door de politie meegenomen voor bloedonderzoek. Bij het doorzoeken van de auto is een fles gevonden, met daarin mogelijk lachgas. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de tuin gehaald.

