Handhavers bieden excuses aan voor tweet over daklozen (update)

Op social media is ophef ontstaan over een foto van boa's in Groningen. De handhavers postten een foto van twee slapende mannen in een portiek. Daarvoor bieden ze nu excuses aan.

De foto is maandagochtend genomen en in de avond op Twitter gezet. In een portiek van een winkel aan de Guldenstraat liggen twee mannen op een stuk karton rug aan rug te slapen. 'Wakker gemaakt en weggestuurd', schrijven de handhavers bij een onherkenbare foto van de mannen.

'Namen genoteerd, hen de regels duidelijk gemaakt, uitleg over de nachtopvang en weggestuurd. Ook zal de info worden doorgegeven aan het meldpunt overlast', is de begeleidende tekst.

'Gebrek aan beschaving en medemenselijkheid'

'Wat een gebrek aan beschaving en medemenselijkheid', reageert Erwin van Pelt. 'Wat een trieste foto. Ze hebben niet eens een slaapzak', zegt Lilian Schneider. 'Hoe kunnen medewerkers dit soort gedrag vertonen? Hebben zij geen fatsoenlijke opleiding gehad?', vraagt Diny Does zich af.

'Formulering niet handig'

De gemeente Groningen laat weten dat de handhavers geschrokken zijn van de reacties op de tweet. 'Zij zien ook in dat de formulering niet handig is. De foto en toon van het bericht weerspiegelen het werk van de handhavers niet goed. Het doel van het Twitteraccount is laten zien wat het werk inhoudt. Deze tweet streeft dat doel voorbij', laat een woordvoerder weten.

De handhavers reageren zelf ook op de ontstane ophef via Twitter: 'het is uiteraard niet ons doel om mensen in een kwaad daglicht te zetten. In de tweet lag de nadruk op wegsturen, dat was onhandig.' De betreffende tweet is inmiddels verwijderd.

'We zouden meer compassie moeten hebben'

Daklozen kunnen voor een slaapplek en andere hulp terecht bij Het Kopland. 'We vinden het belangrijk dat mensen worden verwezen naar passende hulp, zoals de nachtopvang. Op deze manier een foto plaatsen van mensen in een kwetsbare positie is onnodig en helpt ze niet verder. Vooral nu in de coronaperiode zouden we meer compassie moeten hebben. We vinden het fijn dat er excuses zijn aangeboden', laat een woordvoerder van de organisatie weten.

De foto en begeleidende teksten laten we vanwege de privacy van de daklozen niet zien. Dit bericht is aangevuld met een reactie van Het Kopland.