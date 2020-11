Groningse in Californië: 'Sommige mensen doen alsof corona niet bestaat'

Kia Knoester (28) uit Uithuizen leeft haar American Dream als zangeres en songwriter in Californië. Een droom die even minder mooi is, want het aantal coronabesmettingen in Amerika zit weer in de lift.

In de radiorubriek 'Bellen met het buitenland' spreekt Edwin Pasveer elke ochtend met een Groninger die is geëmigreerd. Die Groningers vertellen onder meer over de situatie rond corona in hun nieuwe thuisland.

'Het was een behoorlijk lange weg en ik had die weg ook niet zo uitgestippeld, toen ik jonger was', vertelt Knoester over haar route van Uithuizen naar Californië.

Gegrepen door Amerika

'Ik heb muziek gestudeerd in Groningen en daarna in Arnhem. In het laatste semester heb ik een stage in het buitenland mogen doen. Zo ben ik hier terechtgekomen en toen dacht ik: het is wel heel gaaf hier, hier moet ik terugkomen.'

En dat lukte. Ze ging een masterstudie doen in Californië en leeft inmiddels volledig van de muziek. Als songwriter, zangeres en zangdocente. Een carrière die nu even stroever verloopt vanwege het inmiddels bekende c-woord: corona.

Dat juist in Amerika het aantal besmettingen weer oploopt, verbaast de Groningse niets. 'Sommige mensen doen alsof het niet bestaat hier. Heel apart, maar dat krijg je met een president die zegt dat het een hoax is.'

Mensen vergeten hier corona een beetje door de verkiezingen Kia Knoester - Groningse in Californië

'Je hebt wel afhaaldingen waar je iets mag halen of buitenplaatsjes waar je kunt zitten, maar verder is alles dicht en optredens gaan niet door. Ik kan niet meer uitgaan of naar een concert. Gelukkig hoef ik niet per se naar buiten als songwriter, maar het optreden mis ik wel. Ik zie alleen maar vrienden die dicht bij mij staan.'

'Mensen vergeten hier corona een beetje door de verkiezingen. Er werden nog bijeenkomsten gehouden, vooral door Trump. Daar zie je megaveel mensen zonder masker rondlopen. Dan vraag je er toch om!?'

Hoop op Biden

Onder de nieuwe president Joe Biden hoopt Knoester dat corona serieuzer wordt genomen en de situatie weer wat beter wordt. 'Vanaf het begin heeft hij laten zien dat corona een belangrijk punt voor hem is. Ik denk dat hij in die zin beter voor het land gaat zijn.'