Stemmen voor Eemsdelta in coronatijd: 'Ik vrees voor de opkomst'

Bé Bekkering uit Woldendorp is al dertig jaar voorzitter van het stembureau in zijn dorp. Volgende week, bij de verkiezingen voor de herindelingsgemeente Eemsdelta, zit hij er ook. Hoe gaat dat stemmen in coronatijd?

'Er moeten veel maatregelen getroffen worden', vertelt Bekkering. 'We hebben een grotere bezetting. Normaal zitten we daar met twee of drie man en nu met minimaal vier of vijf.'

Wijzen op het naleven van de regels

Die extra mensen zijn nodig om kiezers bijvoorbeeld te wijzen op het houden van anderhalve meter afstand. 'En iedereen moet bij aankomst en vertrek de handen desinfecteren', legt Bekkering uit. 'Alle mensen in het stembureau moeten ook een mondkapje dragen. We hebben daar een grote voorraad van liggen.'

Ik heb nog voorgesteld om, net als vroeger, weer in de kroeg te stemmen Bé Bekkering, voorzitter van het stembureau in Woldendorp

Waar wordt gestemd?

Het stemmen gebeurt in de kantine van de sporthal. Bekkering: 'We zouden in de nieuwe basisschool zitten, maar dat kan nu niet. De school houdt de ouders buiten de deur en dan zouden er wel vier- of vijfhonderd stemgerechtigden mogen komen?'

'Ik heb nog voorgesteld om, net als vroeger, weer in de kroeg te stemmen, maar dat vonden ze geen goed idee', lacht Bekkering. 'De kantine heeft bovendien een in- en uitgang, zodat mensen kunnen doorlopen. De looproute wordt aangegeven met borden.'

Kiezers krijgen een handleiding

De kiezers krijgen volgens Bekkering van tevoren een handleiding voor het stemmen. 'Daar staan alle maatregelen in en ook dat ze niet mogen stemmen als ze bijvoorbeeld verhoging hebben of hoesten. Dan moeten ze iemand machtigen.'

Ik vrees voor de opkomst en het effect dat dit heeft op de uitslag Bé Bekkering, voorzitter van het stembureau in Woldendorp

Vrees voor een lagere opkomst

Zelf zit Bekkering samen met de andere vrijwilligers achter een spatscherm. Hij draagt een mondkapje en handschoenen. 'Ik behoor toch tot de grijze golf, dus ik ben heel alert', zegt hij. 'Maar alle maatregelen geven me wel wat zekerheid. En ik heb me kunnen inlezen. Dat geldt niet voor alle kiezers. Ik kan me daarom goed voorstellen dat sommige mensen zeggen: dit jaar maar even niet. Ik vrees dus voor de opkomst en het effect dat dit heeft op de uitslag.'

