D66-raadslid wil naar Den Haag: ‘Als vrouw is het belangrijk om je vinger op te steken’

Het Groninger raadslid Wieke Paulusma (D66) is door haar partij op plek dertien van de concept-kieslijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen gezet. D66 heeft op dit moment negentien zetels in de Tweede Kamer en de partij maakt onderdeel uit van de regering.

‘Ik ben heel blij dat ik op deze plek sta’, zegt de politica vol trots. Helemaal zeker is ze nog niet van haar plaats want de leden van D66 hebben uiteindelijk het laatste woord over de definitieve invulling van de kieslijst. Het besluit om eventueel naar Den Haag te gaan is een weloverwogen keuze geweest.

‘Ik heb daar wel even over na moeten denken, want ik ben met heel veel plezier raadslid in de gemeente Groningen. Ik vind het wel belangrijk om als vrouw je vinger op te steken als zo’n kans zich voordoet. Het is ook belangrijk dat de Tweede Kamer representatief is.’

Aletta Jacobs

Het is ook niet voor niks dat ze haar persoonlijke verkiezingsfilmpje heeft laten opnemen bij het standbeeld van de arts en activiste Aletta Jacobs. ‘Ik vind haar echt een pionier. Niet alleen voor wat ze in haar vak heeft betekend, maar ook voor haar betekenis rondom het vrouwenkiesrecht. Ik denk dat het belangrijk is dat elke tijd dat soort vrouwen heeft. Je ziet nu wat er gebeurt in Amerika als andere mensen zoals Kamala Harris aan de macht komen.'

Antje Diertens

Eerder deze week werd duidelijk dat Antje Diertens, het huidige Groningse D66-Kamerlid, niet meer zal terugkeren in de Kamer. Ze is op diezelfde concept-kieslijst op een onverkiesbare plek geplaatst en heeft zich daarom teruggetrokken. Paulusma: ‘Haar afwegingen zijn haar afwegingen. Ik denk wel dat het heel jammer is, maar dat laat onverlet dat ik heel blij ben met mijn plaats op de lijst.’

Minister

Het huidige raadslid hoopt in eerste instantie in de Kamer te komen en haar verdere toekomstdromen steekt ze niet onder stoelen of banken. Zo liet ze eerder al eens weten wel iets te voelen voor de functie van Minister van Volksgezondheid. Dat komt mede voort uit haar bewondering voor oud-minister van Volksgezondheid en partijgenoot Els Borst. De droom voor dat ambt is er nog altijd. ‘Als we daar een vrouw kunnen krijgen dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Maar zover zijn we nog lang niet’, zegt ze met realiteitszin.

Den Haag of Stad

In de meest recente NOS-peilingwijzer van vorige maand staat D66 op dertien zetels. Als haar Haagse baan niet doorgaat, dan legt ze zich daar bij neer. ‘Dat is dan het resultaat van de verkiezingen. Die teleurstelling hebben we hier in Groningen ook weleens meegemaakt. Als ik niet in de Kamer kom dan is dat niet het einde van de wereld en Den Haag is ook geen doel op zich. Politiek is voor mij altijd een middel geweest om iets te doen voor anderen. Is dat niet in Den Haag dan is het wel hier in Groningen.’

